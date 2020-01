Benešová: Při dohledu na Čapí hnízdo vrchní státní zastupitelství selhalo

Podle Marie Benešové je Čapí hnízdo neustále vraceno do hry.

„Stíhání běželo dlouho, vrchní státní zástupkyně neměla výhrady k podstatě. Z vaší strany byla dvakrát provedena dohledová prověrka. Jak je možné, že to prošlo dohledem a nebyly zjištěny závady, které našel nejvyšší státní zástupce? Tady vrchní státní zastupitelství selhalo, museli by nejasnosti objevit, pokud by byl dohled důsledný,“ kritizovala v České televizi ministryně spravedlnosti vrchní státní zastupitelství.

„Provedli jsme dvě dohledové prověrky a dozorovému státnímu zástupci jsme vytýkali podobné věci, které vytýkal i nejvyšší státní zástupce,“ vyjádřila se Bradáčová ke kauze Čapí hnízdo.

„Naše stanovisko pro nejvyššího státního zástupce bylo v souladu s jeho výrokem. Hlavní podstata byla v tom, že výrok v zastavovacím usnesení a jeho odůvodnění neodpovídalo dokazování, které je ve spise,“ dodala.



Podle Benešové tyto informace v médiích nezazněly. Podle svých slov spis nezná a nebude se přít. Ani ho znát nechce, protože „by okamžitě měla demonstrace a podobné neplechy“.

„Je to v rukou státních zástupců a pamatuji si, že zaznělo pouze to, že pan Šaroch tam měl nějaké průtahy. Víc nezaznělo,“ reagovala ministryně s tím, že se Čapí hnízdo vrátilo znovu do hry a bude se došetřovat. „Jsem zvědavá, co se tam po těch letech došetří. Jsem zvědavá, jak to dopadne,“ zakončila.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na začátku prosince zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho expertky na dotace Jany Mayerové v kauze Čapí hnízdo.

Věc je nyní zpět v Praze na městském státním zastupitelství. Pro dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha je Zemanův právní názor závazný. Zeman označil Šarochovo rozhodnutí, kterým v září stíhání Babiše a Mayerové zastavil, za nezákonné a předčasné. Našel v něm právní i skutkové chyby.