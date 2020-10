Šéfka TOP 09 lituje podpory pro Bendla, vadí jí, že je proti přistěhovalcům

„Podpořila jsem kandidáta ODS, protože si vzájemně podporujeme řadu kandidátů po celé republice a je to náš přirozený politický partner. Při pořízení fotky a videa na podporu jsem ale nevěděla, v jakém tónu kampaň povede a tento styl je mi úplně cizí a vadí mi,“ napsala na Twitteru předsedkyně TOP 09.

Markéta Adamová @market_a @martmarek Podpořila jsem kandidáta ODS, protože si vzájemně podporujeme řadu kandidátů po celé republice a je to náš přirozený politický partner. Při pořízení fotky a videa na podporu jsem ale nevěděla, v jakém tónu kampaň povede a tento styl je mi úplně cizí a vadí mi. oblíbit odpovědět

Bendl, který se ve druhém kole o senátní křeslo utká s kandidátkou Pirátů, advokátkou Adélou Šípovou, se proti přistěhovalcům a proti pomoci nepřizpůsobivým vymezuje ve videu, které umístil na svých facebookových stránkách.

„Pro mě to nikdy nebylo nosné téma, ale paní Šípová má na Facebooku, že je pro kvóty pro přijímání migrantů a já nechci, aby nám Evropská unie diktovala, kolik ilegálních přistěhovalců máme přijmout,“ řekl iDnes.cz Bendl.



„Jsem pro kvóty. Bez ohledu na to, že jsem přesvědčena, že by to Evropě prospělo,měli bychom je přijmout. Nepřijmout je nelidské. To jsem chtěla říct,nebojím se jich, těším se na ně,“ napsala v květnu 2015 na Facebooku Šípová.

V prvním kole měla Šípová podporu 17,80 procent hlasujících a exministr Bendl 14,10 procenta. Dělilo je 1594 hlasů. Šípová jich získala 7 680, Bendl 6 086.

V horní komoře parlamentu ve volebním obvodu Kladno končí jako senátor exministr Jiří Dienstbier z ČSSD, který také v minulosti neúspěšně kandidoval v přímé volbě prezidenta. V prvním kole neuspěl ani Dienstbier, ani například šéfka rozpočtového výboru za KSČM Miloslava Vostrá.