Poslanec Benda kouřil v letadle, pilot pohrozil nouzovým přistáním v Kambodži

Bendovo nevhodné chování, které mohlo let přímo ohrozit, potvrdila i armáda, která vládní letku, včetně Airbusu A-319CJ, provozuje.

„K nežádoucímu chování člena delegace skutečně došlo, přičemž po výzvě kapitána přes interkom došlo k nápravě a v kouření už dále nepokračoval,“ uvedl mluvčí armády Ivo Zelinka Deníku N, který o události informoval jako první.

Benda se odmítl vyjádřit na přímý dotaz, proč na palubě vládního speciálu kouřil, což je přísně zakázáno a může to let ohrozit. „Nemám vůbec žádný zájem to komentovat,“ řekl s tím, že kouří pouze elektronickou cigaretu.

Ani elektronické cigarety ale nejsou vyjmuty ze zákazu, protože jejich výpary mohou zmást detektory kouře, které následně mohou hlásit pilotovi v kabině ohrožující stav, například požár.

„Kapitán přímo řekl, že jestli okamžitě nepřestane, bude nucen nouzově přistát v Kambodži,“ řekl Deníku N jeden z členů delegace, který si ale nepřál být jmenován.

Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová se k dění na palubě speciálu také vyjádřila. „Mohu (událost) potvrdit, kapitán na to upozornil. Podle mých informací šlo o přístroj IQOS, které je v některých zařízeních dovolené a není považované za cigaretový dým. Vzhledem k tomu, že po upozornění se již nic takového nedělo, to kapitán dále nijak neřešil,“ popsala událost.

Zákaz kouření na palubě letadel platí pro všechny, ale z dřívějších dob byla jedna výjimka. Tu měl dnes již bývalý prezident Miloš Zeman, který ve vládním speciálu kouřit směl. „Na prezidenta republiky, který je vrchním velitelem ozbrojených sil, se tento zákaz nevztahuje,“ vysvětloval dříve serveru Lidovky.cz po letu do Číny tehdejší mluvčí armády Jan Šulc.