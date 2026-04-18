Bém do konce měsíce ukáže plán proti závislostem, omezit chce i alkohol

„Je předpoklad, že vláda projedná akční plán do 30. června,“ uvedl koordinátor. Ministerstva, kraje či různé instituce po předložení materiálu mohou poslat připomínky. „Určitě chceme aspoň měsíc na to, aby resorty měly možnost se s návrhy – kde řada bude představovat kontroverze – vypořádat a my byli schopni vypořádat jejich připomínky. Myslím, že se pouštíme v plánu do realistických kroků,“ řekl Bém.
Dokument by měl zahrnovat opatření, která se týkají prevence závislostí i případné léčby a následných služeb. Upřesnit by měl případné změny, které je potřeba provést v legislativě. Zaměřit by se měl nejen na nelegální látky, ale také na alkohol, tabák, zneužívání léků či digitální závislosti.
Podle nové zprávy o závislostech v Česku denně kouří až 2,1 milionu lidí nad 15 let. Až milion osob každý den pije alkohol. Psychoaktivní léky pak zneužívá až 1,4 milionu žen a mužů. Až 450 tisíc lidí hrozí digitální závislost. Podle Béma kvůli kouření veřejné rozpočty ztrácejí kvůli zdravotním a jiným dopadům ročně 100 miliard korun, kvůli alkoholu 59 miliard.
Redakce iDNES.cz informovala o tom, že by ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chtěl k omezení pití prosazovat zákaz prodeje alkoholických nápojů v noci.
|
Proti se postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. „Raději bych si ukousl část končetiny, držel protestní hladovku či přistoupil k jinému druhu aktivismu, abych zajistil, že tento zhoubný nápad za mého života nikdy nespatří světlo světa,“ sdělil pro server Seznam Zprávy Šťastný.
Jaká opatření by plán mohl obsahovat k omezení nadměrného pití, koordinátor nechtěl upřesnit. „Slíbil jsem, že se k alkoholu nebudu vyjadřovat. Jedna věc je odborný pohled, druhá politické vyjednávání... Do okamžiku politického konsenzu se nebudu vyjadřovat,“ řekl koordinátor. Nastavení dostupnosti je podle něj součástí komplexního řešení.
|
Bém řekl, že v minulosti kritizoval velké plány, na které nejsou peníze. „Tento problém se snažíme vyřešit, abychom neměli skvělé dokumenty a konstatovali, že když se podíváme na spotřebu alkoholu na hlavu na rok, tak se umisťujeme na předních místech v celosvětovém srovnání. To asi nechceme,“ uvedl.
Aby tomu tak nebylo, je podle něj potřeba začít prevencí, včasnou intervencí, léčením, doléčením a rozumnou regulací. „K ní patří i rozumná spotřební daň. Když se zvýší – a tím pádem významně vzroste cena alkoholického nápoje, tak není zas tak překvapivé, že se objeví černý trh,“ řekl koordinátor. Podotkl, že koruna investovaná do prevence uspoří téměř 18 korun za léčbu, doléčování a další dopady závislostí.