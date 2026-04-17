Licencované obchody s kratomem fungují dobře, tvrdí Bém. Upozorňuje na černý trh

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře. Po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky to novinářům řekl národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.
Pavel Bém | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Reklama na kratom nově nesmí být umístěna mimo obchod
Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.
Kratom k prodeji nově nesmí být vidět zvenku
Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.

Kratom a jeho extrakt patří zatím mezi jediné psychomodulační látky s nižšími riziky, které je možné v Česku za přísných podmínek prodávat dospělým.

Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Licenci má asi 170 obchodů, upřesnil Bém.

Svět Česku za regulaci kratomu tleská. Babiš ji chtěl hodit do koše

„Regulované – ať už kamenné či online – obchody jsou kontrolovány, pravidla jsou vymáhána. Z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, hygieniků či policie a dalších orgánů je patrné, že ty licencované regulované prodejny fungují dobře a úspěšně ve smyslu ochrany, aby kratom nebyl prodáván mladším 18 let, nebo dokonce dětem,“ řekl Bém. „Tam, kde je regulace zavedena a vymáhána u kamenných obchodů či online shopů, které mají licenci, ta regulace funguje. Je to argument pro to, že není třeba tu látku zakazovat,“ dodal.

Vláda měla v polovině března jednat o návrhu zákazu prodeje většiny kratomových rostlin a produktů z nich. V praxi by to znamenalo téměř zrušení regulovaného prodeje. Obchodníci a distributoři se bránili. Poukazovali na své investice i pořízené licence, které zaplatili státu. Premiér Andrej Babiš pak návrh stáhl a novinářům řekl, že se nejprve vyhodnotí výsledky licencovaného prodeje.

Rada chce bojovat s černým trhem

Podle Béma problém představuje spíš černý trh a obcházení pravidel. Uvedl, že se rada v pátek zaměřila na to, „jak zajistit, aby černý trh nefungoval a neexistoval“. Proti nelicencovaným prodejcům by měl být postup nekompromisní, řekl koordinátor. Vedle důsledného vymáhání pravidel se debata vede mimo jiné také o nastavení spotřební daně. Bém podotkl, že se uskutečnilo už několik jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou.

Bém chce změnit přístup ke konopí. Absolutní priorita je dekriminalizace

Zavedení spotřební daně u psychomodulačních látek jako kratom by podle expertů z think tanku Racionální politiky závislostí mohlo státu přinést několik miliard korun ročně. Vybrané peníze by se podle nich daly využít na prevenci a vzdělávání.

Bém zmínil také posunutí věku, kdy by bylo možné psychomodulační látky pořídit, z 18 na 21 let. Podle koordinátora to Babiš má za nezbytnost. Pravomoc povolit provozovnu by mohly mít i radnice, a to podobně jako u heren s hracími automaty. Zakázat by ji mohly třeba do určité vzdálenosti od škol, popsal Bém.

26. února 2026
Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Vlak ve Svitavách srazil člověka, provoz byl obnoven

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

V železniční stanici ve Svitavách byl dnes v podvečer zastavený asi na hodinu provoz. Rychlík na přejezdu srazil a usmrtil člověka. Trať po 20. hodině byla plně zprovozněna, uvedl mluvčí Správy...

17. dubna 2026  19:19,  aktualizováno  20:21

Bělorusko staví cesty a dělostřelecká postavení u Ukrajiny, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády. Poukázal na zprávy rozvědky o...

17. dubna 2026  20:19

Licencované obchody s kratomem fungují dobře, tvrdí Bém. Upozorňuje na černý trh

Pavel Bém

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře. Po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky to novinářům řekl národní...

17. dubna 2026  20:05

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

17. dubna 2026  19:43,  aktualizováno  20:03

Kaczynského strana strádá. Vůdce stárne a churaví, PiS se mu rozpadá pod rukama

Premium
Předseda polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski uctil památku...

Osm let vládli Polsku, v opozici však konzervativci Jaroslawa Kaczynského stále marně hledají nový začátek. Strana Právo a spravedlnost se v průzkumech zvolna propadá, její přední tváře se rozhádaly...

17. dubna 2026

České dráhy nemusejí státu vracet miliardy, konkurenti u soudu neuspěli

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích.

České dráhy (ČD) nemusejí vracet státu více než sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravy cesty (SŽDC). Pražský vrchní soud zamítl odvolání...

17. dubna 2026  19:26

Zmrazených 20 miliard dolarů a tankery plné ropy? Jakou cenu Trump zaplatí Íránu

Americký prezident Donald Trump (2026)

Prezident Spojených států Donald Trump sice po íránském uvolnění Hormuzského průlivu tvrdí, že americká blokáda stále platí, ve středu už však přes ni pronikly první íránské lodě. Sporné je také...

17. dubna 2026  19:17

Stát se zbavil další odpovědnosti: dotovat plavání pro školáky. Zůstává však povinné

Ilustrační snímek

Dopravu a prostor na povinné školní plavání od ledna neplatí stát, ale mají je hradit zřizovatelé základních škol, tedy obce a města. Vyplývá to z páteční odpovědi ministerstva školství. Důvodem...

17. dubna 2026  18:54

Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Situace v Hormuzském průlivu a jeho okolí: ukazuje čekající tankery a nákladní...

Otevření Hormuzského průlivu představuje pro ropný trh velkou úlevu, ceny ropy i pohonných hmot by v následujících dnech měly rychle klesat. Návrat k normálu a předválečným cenám ale může trvat i...

17. dubna 2026  18:19

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce

Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026).

Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...

17. dubna 2026  17:23

Izrael už nebude bombardovat Libanon. Má to zakázané od USA, uvedl Trump

Vysídlení lidé, kteří se po uzavření příměří mezi Hizballáhem a Izraelem vrací...

Izrael už nebude bombardovat Libanon. Má to zakázané od USA, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Doplnil, že Spojené státy budou spolupracovat s Libanonem a...

17. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  17:22

