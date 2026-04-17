Licencované obchody s kratomem fungují dobře, tvrdí Bém. Upozorňuje na černý trh

Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.
Kratom a jeho extrakt patří zatím mezi jediné psychomodulační látky s nižšími riziky, které je možné v Česku za přísných podmínek prodávat dospělým.
Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Licenci má asi 170 obchodů, upřesnil Bém.
„Regulované – ať už kamenné či online – obchody jsou kontrolovány, pravidla jsou vymáhána. Z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, hygieniků či policie a dalších orgánů je patrné, že ty licencované regulované prodejny fungují dobře a úspěšně ve smyslu ochrany, aby kratom nebyl prodáván mladším 18 let, nebo dokonce dětem,“ řekl Bém. „Tam, kde je regulace zavedena a vymáhána u kamenných obchodů či online shopů, které mají licenci, ta regulace funguje. Je to argument pro to, že není třeba tu látku zakazovat,“ dodal.
Vláda měla v polovině března jednat o návrhu zákazu prodeje většiny kratomových rostlin a produktů z nich. V praxi by to znamenalo téměř zrušení regulovaného prodeje. Obchodníci a distributoři se bránili. Poukazovali na své investice i pořízené licence, které zaplatili státu. Premiér Andrej Babiš pak návrh stáhl a novinářům řekl, že se nejprve vyhodnotí výsledky licencovaného prodeje.
Rada chce bojovat s černým trhem
Podle Béma problém představuje spíš černý trh a obcházení pravidel. Uvedl, že se rada v pátek zaměřila na to, „jak zajistit, aby černý trh nefungoval a neexistoval“. Proti nelicencovaným prodejcům by měl být postup nekompromisní, řekl koordinátor. Vedle důsledného vymáhání pravidel se debata vede mimo jiné také o nastavení spotřební daně. Bém podotkl, že se uskutečnilo už několik jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou.
Zavedení spotřební daně u psychomodulačních látek jako kratom by podle expertů z think tanku Racionální politiky závislostí mohlo státu přinést několik miliard korun ročně. Vybrané peníze by se podle nich daly využít na prevenci a vzdělávání.
Bém zmínil také posunutí věku, kdy by bylo možné psychomodulační látky pořídit, z 18 na 21 let. Podle koordinátora to Babiš má za nezbytnost. Pravomoc povolit provozovnu by mohly mít i radnice, a to podobně jako u heren s hracími automaty. Zakázat by ji mohly třeba do určité vzdálenosti od škol, popsal Bém.
26. února 2026