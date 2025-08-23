Běloruský řidič, v jehož autě se udusila syrská migrantka, jde před soud

  7:47
Běloruský řidič, který loni převážel přes Česko 30 migrantů ze Sýrie, čelí obžalobě z převaděčství. Středočeský krajský soud se jeho případem začne zabývat v září, sdělil mluvčí soudu Jiří Wažik. V kamionu, který policisté zastavili u Veltrus, cestovali ve stísněných podmínkách muži, ženy i děti. Jedna z žen se udusila, o další běžence se museli postarat záchranáři. Obžalovanému hrozí pět až 12 let vězení.
Třicetiletý Stanislau Szthalkouski převzal podle obžaloby nákladní vůz se Syřany ve slovenských Malackách, a to odpoledne 2. září 2024. Na Slovensko skupinu dovezl řidič litevské národnosti. Dál měli migranti pokračovat přes Česko do Berlína. Totožnost organizátorů, od nichž řidiči přijímali pokyny, se policii zatím nepodařilo zjistit.

Skupina migrantů cestovala v připojeném návěsu, který byl upravený ke skryté přepravě lidí. Nejmladším pasažérem bylo dítě narozené v roce 2013.

Po zastavení kamionu se část pokusila utéct

Obžaloba uvádí, že Bělorus věděl, že třicítka běženců je ve špatném zdravotním stavu, protože se nachází ve stísněných a hygienicky nevhodných podmínkách bez přísunu čerstvého vzduchu, tekutin a potravy.

Přesto v transportu pokračoval dalších pět hodin, než ho na dálnici D8 na Mělnicku zastavila policejní hlídka.

VIDEO: Policisté odhalili kamion plný migrantů, umírající ženu už zachránit nesvedli

„V průběhu přepravy tak způsobil, že pro znemožnění dýchacích pohybů při pobytu v malém prostoru s nízkým obsahem kyslíku došlo k udušení jedné z přepravovaných žen (ročník 1993), jejíž smrt byla neodvratitelná i přes odborný zásah záchranné služby spočívající v kardiopulmonální resuscitaci,“ shrnul tvrzení obžaloby Wažik. Záchranáři se ženu snažili resuscitovat několik desítek minut.

Po zastavení kamionu se část běženců pokusila utéct, policisté po nich pátrali i za pomoci vrtulníku a všechny zadrželi. Po ošetření na místě předali migranty cizinecké policii.

Řidič je od svého zadržení ve vazbě. Soud jeho kauzu projedná 10. září.

3. září 2024
Běloruský řidič, v jehož autě se udusila syrská migrantka, jde před soud

