BIS rozbila běloruskou zpravodajskou síť, Česko musí opustit jeden z diplomatů

Autor: ,
  17:54
Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu. Na síti X to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí, podle kterého se Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Diplomat má 72 hodin na opuštění Česka.

„Tento případ ukazuje, že nesmíme nechat Schengen zneužívat k nepřátelským aktivitám. Agenti krytí diplomatickými výsadami nesmí mít volný prostor k působení v celé Evropě. Budu dál prosazovat na evropské úrovni příslušná omezení, v prvé řadě vůči ruským diplomatům,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za SPOLU).

BIS uvedla, že běloruskou zpravodajskou síť budovanou v Evropě rozbila společně se zpravodajskými službami Rumunska a Maďarska. Síť podle BIS budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.

„Je to další z řady případů, který ukazuje, jak je v současné bezpečnostní situaci mezinárodní spolupráce zásadní. Je to zároveň i odpověď těm, kteří tvrdí, že spolupráce zpravodajských služeb údajně nefunguje,“ uvedl na webu ředitel BIS Michal Koudelka.

Společný tým evropských zpravodajců odhalil příslušníky a spolupracovníky KGB působící v několika evropských zemích. Byl mezi nimi například bývalý náměstek moldavské zpravodajské služby (SIS), který měl KGB předávat utajované informace. Bělorusům se dařilo budovat agenturní síť především díky možnosti se volně pohybovat po Evropě.

Také Koudelka se proto vyjádřil pro omezení pohybu ruských a běloruských diplomatů po Schengenu. Lipavský pro návrh hledá řadu měsíců podporu v Evropské unii. Podle šéfa BIS se zpravodajské služby z Ruska a Běloruska stále snaží využívat diplomatické krytí pro svoji zpravodajskou činnost a budou se snažit svoji přítomnost v Evropě v této oblasti i nadále zvyšovat.

Operaci dozoruje úřad evropské justiční spolupráce Eurojust, který sídlí v Haagu. V tiskové zprávě oznámil, že české, rumunské a maďarské orgány s úřadem spolupracovaly na zadržení osoby vyšetřované pro trestný čin vlastizrady skrze nepřetržité předávání státního tajemství. Podezřelý se podle Eurojustu loni a letos setkal v Budapešti s důstojníky běloruské KGB.

„Tato setkání ohrozila rumunskou národní bezpečnost,“ uvedl úřad. Podle Eurojustu dříve zastával vysokou pozici v moldavské SIS. Dnes byl zadržen v Rumunsku.

