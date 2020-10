Rány z mučení, zlomeniny celého těla. Zraněné Bělorusy léčí v Česku

Podle Hamáčka jsou pacienti více zraněni, než očekával. Většina z nich podstoupila již v Bělorusku operace. „Jde o střelné rány, mnohočetné zlomeniny celého těla, poranění očí a uší po výbuchu granátu, některé osoby vykazují dokonce známky mučení,“ popsal Hamáček s tím, že výjimkou nejsou ani otřesy mozku a podlitiny související s užitím násilí a popáleniny způsobené paralyzérem.

Kromě toho trpí často pacienti podle lékařů akutní stresovou reakcí či posttraumatickou stresovou poruchou. „Hlavní důraz klademe na psychologickou pomoc, kterou potřebují téměř všichni. Na této pomoci spolupracujeme s hasiči, policií a jejich psychology,“ uvedl ministr.

Celkem resort počítá až s padesáti pacienty, které dopraví do České republiky. Zatím jich dorazilo přes čtyřicet. Jde o muže, ženy i celé rodiny, převážně o mladé vzdělané lidi ve věku 20 až 30 let. Nejmladšímu pacientovi je 15 let, nejstaršímu 56 let.

Pacienty k přijetí vybíralo humanitární konzilium tvořené zástupci běloruské diaspory v Česku. O přijetí rozhodlo ministerstvo vnitra po ověření možností léčby a bezpečnostním prověření. Doprava pacientů byla individuální letecky či pozemní dopravou. Náklady na léčbu včetně dopravy hradí resort z rozpočtu programu MEDEVAC, zatím šlo o asi dva miliony korun.

Se zdravotní a psychologickou pomocí pacientům počítá resort po dobu několika měsíců, už nyní však individuálně řeší další osud přijatých osob. V úvahu připadá pokračování ve studiu v Česku, zaměstnání, žádost o azyl nebo v případě zájmu návrat do Běloruska.



Mladým Bělorusům ostatně již nabídly studium zdarma včetně stipendia některé české vysoké školy, například Masarykova univerzita.

Bělorusko se zmítá protesty, které započaly po prezidentských volbách, ve kterých zvítězil dosavadní prezident Alexandr Lukašenko. Podle mnohých byly ale volby podvržené, země ostatně odmítla přítomnost mezinárodních pozorovatelů. Opozice proto výsledky voleb neuznala, Lukašenko přesto úřad přijal.