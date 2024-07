Na jazykovou revoluci ve školství nejsou učitelé. Celé je to nesmysl, říkají experti

V kterémkoli z těchto jazyků by pak automaticky pokračovali i na střední škole. To znamená, že každá střední včetně učňovských by musela nabízet všechny tři jazyky.

Jenže u lidí z praxe ministrův nápad tvrdě naráží. Překážky vidí učitelé třeba u toho, co děti vůbec zvládnou. „Ve školách máme mnoho žáků s nějakým stupněm podpůrných opatření, kteří mají problém vůbec zvládnout ten první jazyk. A my je budeme trápit ještě s druhým, navíc už v šesté třídě, která je pro děti obrovský šok,“ shrnuje angličtinářka Vendula Krpcová.