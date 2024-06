POLITICKÝ DIÁŘ: Papalášské kvákání a Bekova cesta do Hajan

Dosud největší politický „výkon“ Mikuláše Beka se odehrál už v září 2013. V rámci návštěvy Brna tehdejší prezident Miloš Zeman navštívil i Masarykovu univerzitu, kde chtěl vystoupit před studenty ekonomie. Tehdejší rektor Bek mu to zatrhl s tím, že by to nebylo vhodné vzhledem k blížícím se volbám do Sněmovny.