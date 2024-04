LGBT+ témata do školní výuky patří, musíme řešit také šikanu, říká Bek

„Revize byla připravována už několik let, doháníme dluhy z minulosti,“ řekl o novém vzdělávacím rámci ministr školství Bek. „Je to pokračování trendu, nejedná se o žádnou revoluci,“ ujišťuje. „Neberme to tak, že se děti mají učit méně, mají se učit jinak,“ dodal.

Jeho oponent v debatě, místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeněk Kettner, má k novému rámci výhrady. „Nechápu tu situaci, kdy se mění směřování některých předmětů, viz dějepis,“ řekl. Vadí mu například upuštění od chronologické výuky dějepisu.

Bek upozornil, že se chronologie nemusí opustit, ale je třeba se věnovat jiným tématům. „Větší hloubka pohledu na některá témata je někdy víc než data,“ řekl Bek. „Učitelé mají zdravý rozum a ten rámec, který teď modernizujeme, otevírá nové přístupy,“ myslí si ministr.

Jedním z témat, která jsou ohledně nového rámce často skloňována, je i problematika sexuální orientace a identity. „LGBTQI+ komunita nemá žádné historické opodstatnění,“ myslí si Kettner. „To je naprosto nový ideologický konstrukt, který do dějepisu nepatří,“ dodal dále. Vadí mu také možný rozpor mezi biologickým výkladem pohlaví, který může být v rozporu s výukou o LGBT+.

„Já si myslím, že to do výuky patří,“ oponoval Bek. „Tahle témata mají být reflektována,“ dodal. Vyzdvihl zejména historický vývoj a jak bylo na sexuální menšiny v historii nahlíženo.

Jaká jsou řešení v boji proti šikaně?

V pořadu také aktéři mluvili o problematice šikany na školách. Podle Beka je jednou z klíčových strategií navýšení počtu školních psychologů. „Pořád věřím, že to jsou spíš excesy, ale ta odpověď státu musí být systematická,“ řekl Bek o šikaně na školách o problému nalezení řešení v boji proti šikaně.

Podle Kettnera je logisticky složité zařídit, aby agresor a oběť nepřišli do kontaktu. „Dobrá by byla možnost nějakého podmínečného vyloučení, dokud by se situace nevyřešila,“ navrhl možné řešení. „Jsem připravený debatu o nástrojích, ale takové věci zpravidla nemají řešení, které by platilo všude,“ je opatrný Bek.

Oponenti se v debatě naopak nakonec shodli na tom, že systém digitálních přihlášek na střední školy funguje. Na začátku existence byl přitom hlasitě kritizován kvůli nefunkčnosti. „Od té doby máme reakce veskrze pozitivní,“ řekl Bek. „Systém měl problémy, ale v globálu funguje,“ pochvaluje si systém i Kettner.