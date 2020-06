KOMENTÁŘ: Konec uhlí v Česku na obzoru? Nejvyšší čas!

Uhlí umožnilo lidstvu překonat energetickou bariéru danou nízkou účinností fotosyntézy a zahájit novou geologickou epochu zvanou antropocén – éra člověka. Autoři tohoto termínu Crutzen a Stoermer položili začátek naší dnešní éry symbolicky do roku 1784, kdy James Watt patentoval konečnou verzi svého slavného parního stroje. Uhlí bylo od počátku energetickým králem nové industriální civilizace a zůstalo jím až do 60. let minulého století, kdy jej vystřídala ropa.