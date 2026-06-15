Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí.
„Teď se mě ptáte, jestli dostanu dvě miliardy (korun) na 75procentní slevu v rozpočtu 2027. Tak daleko ještě nejsme. Ta diskuse probíhá,“ řekl Bednárik. Uvedl, že dosud usiloval o spuštění slev od ledna 2027, potřebuje ale ke stejnému datu získat potřebné financování v rozpočtu svého resortu. „Dokud nemám rozpočet, nemohu se ohánět tím termínem,“ řekl.
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Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit
Zvýšení slev na jízdném slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Bednárik dnes řekl, že v letošním roce ho vláda nezavedla, protože v rozpočtu nebylo dost peněz. Považoval by za neseriózní nyní uvádět, zda slevy začnou platit od roku 2027 nebo 2028, záležet bude na vyjednávání o rozpočtu. Zároveň zdůraznil, že programové prohlášení neobsahuje přesný termín, kdy slevy začnou platit.
Bednárik také uvedl, že chce změnit systém kontrol využívání slev. Nyní stát proplácí dopravcům slevy podle prodaných jízdenek. Ministr ale zdůraznil, že není prokázáno, zda se všechny tyto jízdenky skutečně využily. Bude chtít, aby do budoucna dopravci prokazovali, že osoby oprávněné ke slevě skutečně dopravní služby využili.
Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla minulá vláda Andreje Babiše (ANO) od září 2018. Následující vláda Petra Fialy (ODS), která ji nahradila, rozhodla o snížení slev zpět na 50 procent od dubna 2022, slevu kritizovala jako nehospodárnou. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.