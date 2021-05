Možná jsme limit mírně překročili, odmítá šéf podezřelé firmy otrávení Bečvy

Odmítáte, že by se kyanid do Bečvy mohl dostat od vás. Posudek hovoří o tom, že jste měli využívat lagun, které jsou na okraji areálu, a odsud pak následně již zneutralizovanou vodu vypouštět do řeky Bečvy. A to se podle závěrů znalce nestalo. Používali jste tyto laguny?

Mám tady před sebou rozhodnutí, tedy stavební povolení na změnu užívání lagun. Ministerstvo zemědělství přišlo s rozhodnutím, že se bude zadržovat voda a nikoliv všechno vypouštět, tak jsme laguny na základě stavebního povolení – legitimního, vydaného zdejším úřadem pro životní prostředí – předělali tak, že jsme je napustili vodou z řeky Bečvy. Tak, aby se tato voda dala používat v rámci průmyslového areálu.

Jak to, že úplně stejně to šlo ve firmě, kterou nebudu jmenovat, ve Valašském Meziříčí? Také mimo laguny. Oldřich Havelka ředitel firmy Energoaqua