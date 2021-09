Otrava Bečvy vyvolává otazníky, zákon je děravý, říká náměstkyně Ančincová

V jaké fázi je aktuálně vyšetřování a jakou v něm měl roli Zlínský kraj?

Kraj nevstupuje do vyšetřování, protože nejsme orgánem činným v trestním řízení. My jsme v případu zainteresovaní co se týče vodoprávního dozoru a integrovaných povolení. Dvě velké společnosti, které v případu figurují – Energoaqua a Deza, s námi komunikovaly pouze v rámci těchto orgánů. Dále se kraj snažil maximálně využít zákonodárnou iniciativu, jelikož legislativa ukázala, že je „děravá jako řešeto“, proto jsme spolu s Olomouckým krajem iniciovali legislativní změny.

V čem je současná legislativa špatná?

Pro mě byl v případu největší otazník z hlediska kompetencí jednotlivých subjektů. V havárii tak velkého rozsahu figuruje mnoho složek, například místní vodoprávní úřad nebo krajský vodoprávní úřad. Osobně jsem měla pocit, že nejsou správně vyladěné kompetence, proto si myslím, že i reakce na některé podněty, jako například na odběry bezprostředně po otravě, přišly později než měly. V tom vidím velkou slabinu a je mi líto, že to musela ukázat havárie tohoto rozsahu.

Co čekáte od čtvrtečního jednání vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny? Myslíte si, že dojde k jasným závěrům, kdy by mohl padnout verdikt?

Vzhledem k tomu, že zasedání jsou neveřejná a zápisy nejsou k dispozici, mohu soudit pouze podle informací z médií. Finální závěr komise by měl padnout do konce září.

Samotný název „vyšetřovací komise“ je zavádějící, jelikož poslanci nemohou nahrazovat činnost policie a samotné vyšetření nemají na starosti. Komise má sledovat pouze procesní kroky a v tomto ohledu očekávám, že její výstup bude v souladu s tím, na co přišel Zlínský a Olomoucký kraj, tedy, že došlo k procesním chybám. Myslím, že se může objevit závěr, že došlo k pozdnímu odběru, nebo že některé odběry byly provedeny na špatném místě, či naopak neproběhly vůbec. To může hodně ovlivnit výsledek vyšetřování kauzy.

Podle vědců z Akademie věd a místních rybářů není možné, aby otrava byla způsobena kyanidy z rožnovské čistírny společnosti Energoaqua, jelikož ryby začaly hynout až tři a půl kilometru od vyústění kanálu. Otravě kyanidem dle svědků ani neodpovídaly projevy umírajících ryb. Co si o tom myslíte?

Osobně jsem velice zvědavá na oficiální závěr, jelikož toto jsou dva velké zcela legitimní otazníky. Jednak, jestli ryby v Bečvě otrávilo to, co se tvrdí (kyanidy), za druhé, jestli je možné, aby k úhynu ryb došlo až po třech a půl kilometrech.

Mám rozpačitý dojem ze slov pana soudního znalce Klicpery, protože podle mě není úplně šťastné, aby člověk zainteresovaný v takto velké kauze začal mluvit do médií ještě předtím, než vyjdou oficiální stanoviska orgánů, které to mají šetřit.

On začal v médiích probírat, kdo katastrofu způsobil, dávno předtím, než byla kauza vyřešena, proto se nedivím, že víra veřejnosti ve výsledky je nízká. Komunikace obecně v tomto případě není dobrá, doufám v nezávislé prošetření celého případu.