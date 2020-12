Akvaparky hlásí milionové ztráty, některé ani ve čtvrtek zřejmě neotevřou

Uvnitř akvaparků a bazénů bude od čtvrtka platit maximální kapacita jeden člověk na 15 metrů čtverečních. V saunách budou nadále zakázány saunové ceremoniály a parní sauny. Minimální teplota ostatních saun bude muset být 75 stupňů Celsia. Povoleno nebude ani krystalické ochlazení a ledové studny.



„V tomto případě jich můžeme v jeden moment přivítat zhruba 650. A do wellness částí až 140,“ vypočítává ředitel Aqualandu Moravia. Upozorňuje, že napouštění bazénů a jejich udržování je velice nákladné. Avšak zdůrazňuje, že nejde jen o vodu, ale jsou tu i další výdaje. „Jejich následné vyhřívání na příslušnou teplotu a úprava vody na potřebné parametry. Poté je nutno odebrat vzorky a nechat je schválit akreditovanou laboratoří a hygienickou stanicí. Jedná se o přísný proces, který nelze zkrátit,“ přibližuje šéf akvacentra.

„I při tomto limitu aktuálně propočítáváme, zda se nám vyplatí otevřít. Vzhledem k typu sezony, aktuální situaci a vysokým nákladům na provoz v zimním režimu je pravděpodobné, že budeme nuceni termín otevření odložit,“ podotýká Petr Pavlacký.



Už první vlna stála desítky milionů korun

Byť akvacentrum toužebně vyhlíží den, kdy areál opět otevře, přemýšlí i nad dalšími ekonomickými dopady. „Podrobujeme veškerá naše rozhodnutí přísněji než jindy ekonomickým dopadům tak, abychom návštěvníků v době, kdy otevřeme nabídli absolutně plný servis, na který jsou zvyklí. Nechceme s kvalitou či rozsahem služeb klesat mimo to, na co jsou u nás lidé zvyklí,“ vysvětluje šéf Aqualandu Moravia a zároveň zdůraňuje: „Nebudeme se tedy předhánět, zda otevřeme o den či týden dřív, to nám v dané situaci nepřijde adekvátní vůči návštěvníkům.“



Aqualand však zasáhla již první vlna epidemie, která jej stála několik desítek milionů korun. „Jde především o fixní náklady a snížení tržeb. Podobně jsme na tom i při druhém uzavření. Byť využíváme programu Antivirus, kterým se do firmy vrací až 100 procent mzdových nákladů,“ pokračuje Petr Pavlacký.

Akvaparky hlásí milionové ztráty, některé ani ve čtvrtek zřejmě neotevřou. Foto: Aquapalace Praha

Podle něj v současné době neexsituje pro tento typ byznysu, který je jeden z nejpostiženějších, dotační titul, který by se zabýval alespoň částečnou náhradou tržeb. „To vnímáme jako velký problém, kdy samotná dotace mezd je pouze úzkou částí našich nákladů, které i přes odstávku provozu, musíme hradit,“ upozorňuje.



Areál není možné otevřít otočením klíčku

I návštěvníci bazénů a akvacenter musí od čtvrtka nasadit při návštěvě roušky. Avšak podle provozovatelů s tím problém nebyl ani na jaře.

Přes dva měsíce uzavírky má dopad i na Aquapalace Praha, který dohromady s jarem přišel o více než třetinu roku provozu. „Takto se podnikat opravdu nedá. Navíc pro nás od jara ještě nebyl definován žádný kompenzační program, a už jsme uzavření podruhé,“ říká generální manažerka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

Při patnácti metrech čtverečních na jednoho návštěvníka může Aquapalace Praha otevřít třetinu své kapacity. „Při nastavení těchto podmínek je provoz akceptovatelný. První textace v matici PES vycházela z nastavení 10 osob ve vnitřních prostorách, to byl naprostý nesmysl. Dokonce i stupeň číslo jedna měl vstup do vnitřních prostor umožněn pro 100 osob, to by pro nás bývalo znamenalo, že bychom vůbec nikdy už neotevřeli,“ míní Horáková a dodává: „Všichni chceme už žít normálně, bez uzavírek, mít možnost chodit posilovat, plavat, posilovat imunitu v saunách a hlavně také relaxovat. To si teď zaslouží opravdu všichni.“

I pražský akvapark měl během uzavírky vysoké náklady na provoz. „Temperujeme areál s tropickými palmami, vytápíme a filtrujeme mořská akvária. Energeticky i časově je nákladné vypouštění, napouštění a natápění vody na požadovaných 34 stupňů Celsia. Takový areál není možné otevřít otočením klíčku,“ popisuje problémy Vladana Horáková.

Někde bazény zůstanou zavřené i ve čtvrtek

Problémy mají menší bazény a akvaparky. Například Zlínské městské lázně otevřou od čtvrtka jeden vnitřní bazén, a to pouze plaveckým klubům. Pro veřejnost zůstane areál uzavřený. Za takových podmínek se otevření bazénu pro veřejnost vůbec nevyplatí, řekl ČTK Lubomír Matoušek, ředitel společnosti STEZA, která se o městské bazény stará.

Členové plaveckých klubů budou podle něj moci využít pětadvacetimetrový bazén. „Co se týká roušek, tak čekáme, až nám napíše vláda nějaké usnesení s přesnými podmínkami provozu. Vzhledem k tomu, že je to ve čtvrtek, tak pořád je ještě do určité míry čas,“ uvedl Matoušek.

Kvůli uzavření lázní přichází STEZA podle Matouška měsíčně na tržbách asi o dva miliony korun. „Areál se musí udržovat, nemůžu vypnout celý barák. Nějaké energie jdou. Stát žádáme o kompenzaci, jde o program na mzdy, to je tak všechno,“ uvedl Matoušek.

Případné otevření bazénu pro veřejnost by podle něj dávalo smysl až v případě prvního stupně systému PES, kdy může být ve vnitřních prostorách sto lidí.

Vnitřní bazény či sauny jsou zavřené z nařízení vlády v boji proti koronaviru od 9. října.