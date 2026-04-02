Klempíř uvedl, že ministerstvo kultury má pravomoc v určitých situacích konat. „Taková situace nastala právě dnes. A my jsme se proto rozhodli pana Martina Baxu z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara odvolat,“ oznámil Klempíř (Motoristé).
Baxa (ODS) v reakci uvedl, že svobodnou a otevřenou kulturu bude v Česku bránit i nadále. „Bez ohledu na funkce,“ doplnil. V dalším příspěvku pak připomněl rok 2006, kdy ministr kultury Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT odvolal vědeckou radu svého ministerstva. „Taky si dovolili říct nahlas svůj odlišný názor. Tak po 20 letech stejné přístupy. Odvolat můžeš, umlčet ne,“ reagoval exministr Baxa.
Současný ministr kultury Klempíř sdílel tento týden na sociálních sítích příspěvek, ve kterém zkritizoval to, že Státní fond audiovize přispěje necelým milionem korun na vznik filmu s queer tématikou. „Proč jde téměř milion korun z veřejných peněz Fondu na film o queer komunitě? Proč stát financuje aktivismus?“ napsal na Facebooku.
Zakomplexovaný ubožák, zní ze strany opozice na účet Klempíře po odvolání Baxy
Podle Klempíře je chyba, že ministr nemá možnost ovlivňovat, komu fond dotace poskytne. V reakci na to tak hodlá předložit novelu zákona, která by měla šéfům resortu zásah do rozdělování dotací umožnit.
Baxa na to na sociálních sítích reagoval slovy, že Oto Klempíř „evidentně nasál na společném jednání se slovenskou vládou novou inspiraci“. Podle Baxy je nepřijatelné, aby člen vlády veřejně v demokratické zemi útočil na svobodnou kulturu a práva menšin. „Pane ministře, stáhněte okamžitě tenhle příspěvek a minimálně se pokorně omluvte!“ vyzval Baxa Klempíře.
„Každý může udělat chybu, ale pak je třeba ji přiznat a omluvit se. Nestalo se to a je to zlá zpráva,“ pokračoval Baxa v dalším příspěvku. Exministr mimo jiné zdůraznil, že povinností ministra je hájit rovný přístup k poskytování dotací.