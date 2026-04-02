„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

  16:35aktualizováno  17:27
Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na síti X. Bývalý ministr v posledních dnech Klempíře kritizoval za vyjádření ohledně financování české kinematografie. Baxovi vadilo, že se Klempíř ohradil vůči státní podpoře filmu o queer komunitě.

Klempíř uvedl, že ministerstvo kultury má pravomoc v určitých situacích konat. „Taková situace nastala právě dnes. A my jsme se proto rozhodli pana Martina Baxu z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara odvolat,“ oznámil Klempíř (Motoristé).

Baxa (ODS) v reakci uvedl, že svobodnou a otevřenou kulturu bude v Česku bránit i nadále. „Bez ohledu na funkce,“ doplnil. V dalším příspěvku pak připomněl rok 2006, kdy ministr kultury Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT odvolal vědeckou radu svého ministerstva. „Taky si dovolili říct nahlas svůj odlišný názor. Tak po 20 letech stejné přístupy. Odvolat můžeš, umlčet ne,“ reagoval exministr Baxa.

Současný ministr kultury Klempíř sdílel tento týden na sociálních sítích příspěvek, ve kterém zkritizoval to, že Státní fond audiovize přispěje necelým milionem korun na vznik filmu s queer tématikou. „Proč jde téměř milion korun z veřejných peněz Fondu na film o queer komunitě? Proč stát financuje aktivismus?“ napsal na Facebooku.

Zakomplexovaný ubožák, zní ze strany opozice na účet Klempíře po odvolání Baxy

Podle Klempíře je chyba, že ministr nemá možnost ovlivňovat, komu fond dotace poskytne. V reakci na to tak hodlá předložit novelu zákona, která by měla šéfům resortu zásah do rozdělování dotací umožnit.

Baxa na to na sociálních sítích reagoval slovy, že Oto Klempíř „evidentně nasál na společném jednání se slovenskou vládou novou inspiraci“. Podle Baxy je nepřijatelné, aby člen vlády veřejně v demokratické zemi útočil na svobodnou kulturu a práva menšin. „Pane ministře, stáhněte okamžitě tenhle příspěvek a minimálně se pokorně omluvte!“ vyzval Baxa Klempíře.

„Každý může udělat chybu, ale pak je třeba ji přiznat a omluvit se. Nestalo se to a je to zlá zpráva,“ pokračoval Baxa v dalším příspěvku. Exministr mimo jiné zdůraznil, že povinností ministra je hájit rovný přístup k poskytování dotací.

Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Martin Baxa (ODS). (9. března 2026)
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Baxa (ANO). (15. ledna 2026)
Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

8. dubna 2026  2:35,  aktualizováno  6:11

Trump: Příměří s Íránem je naprosté vítězství pro Spojené státy

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump označil dohodu s Íránem o 14denním příměří za „naprosté vítězství“ pro USA, uvedl, že o íránský obohacený uran bude „dokonale postaráno“, a zároveň vyjádřil...

8. dubna 2026  5:11,  aktualizováno  5:35

Trump souhlasil s dvoutýdenní pauzou úderů na Írán, chce otevření Hormuzu

Ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump podle AFP oznámil, že na dva týdny souhlasil s přerušením úderů na Írán a je připraven na příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv, přičemž zároveň uvedl, že...

8. dubna 2026,  aktualizováno  1:30

Írán a USA se spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v regionu

Ilustrační snímek

Pákistánský premiér Šaríf podle agentury Reuters uvedl, že Írán, USA a jejich spojenci se dohodli na okamžitém příměří v celém regionu včetně Libanonu.

8. dubna 2026  1:17

Operace hluboko v týlu nepřítele. Jak si Američané postavili tajné letiště v Íránu

Premium
Na nepřátelském území. Na místě vznikne jednorázové letiště, přistanou na něm...

Íránci se asi divili, když zjistili, že přímo u nich v obýváku si Američané postavili letiště jako někde na louce v Nebrasce. Ale tohle letiště nemuseli ani stavět. Už tam bylo. Opuštěné a možná i...

8. dubna 2026

Rostoucí dluh i slábnoucí růst. Slovensku hrozí řecký scénář, varují experti

Premium
Slovenský premiér Robert Fico (4. března 2026)

Slovenská ekonomika se trápí. V loňském roce vzrostlo tamní HDP jen o 0,8 procenta a letos by to mohlo být ještě slabší. Podle predikce Národní banky Slovenska by měl růst HDP v roce 2026 dosáhnout...

8. dubna 2026

Policie se chystá na válečné veterány z Ukrajiny. Chce předejít násilným zločinům

Premium
ilustrační snímek

Česká policie připravuje s polskými a německými kolegy rozbor bezpečnostních rizik, která by mohla nastat po ukončení války na Ukrajině. Analýzu chtějí mít země hotovou do poloviny roku.

8. dubna 2026

Pákistán žádá Trumpa o delší ultimátum pro Írán, u Hormuzu zní výbuchy a sirény

Sledujeme online
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří se Spojenými státy hodnotí pozitivně, řekl nejmenovaný vysoký íránský činitel. Napětí mezi Íránem a USA ale neslábne, v Kuvajtu i Bahrajnu v úterý večer...

7. dubna 2026  22:34

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Papež Lev XIV. mluví s novináři o napětí na Blízkém východě. (7. dubna 2026)

Papež Lev XIV. v nezvykle ostrém vyjádření označil výhrůžky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení celé íránské civilizace za zcela nepřijatelné. Rovněž připomněl, že útoky na...

7. dubna 2026  21:44

V EU je trochu chaos, potřebuje napravit, řekl Trump mladší v Banja Luce

Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa při návštěvě bosenské...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý při návštěvě bosenské Republiky srbské řekl, že v EU je tak trochu chaos. Cesta Donalda Trumpa mladšího je považována za výraz podpory pro...

7. dubna 2026  21:29

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

7. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  20:36

Na Ukrajině vzplál odpor proti drsné mobilizaci, množí se útoky na verbíře

Premium
Ukrajinská média plní videa z násilných zátahů na bojeschopné muže.

Na Ukrajině se od začátku roku odehrálo nejméně sto útoků na vojáky pátrající po mužích skrývajících se před mobilizací. Přibývá případů napadení nožem, ale i žhářství nebo pumových atentátů....

7. dubna 2026

