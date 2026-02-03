„Martin Kuba si od hnutí ANO převzal čistou bílou barvu, od ODS vzal modrou a dodal tomu určitou občanskost, tím se snaží zapůsobit jako pragmatik, který je hejtmanem Jihočeského kraje. Při svém výstupu zároveň působil jako Andrej Babiš v roce 2011,“ domnívá se Kubáček a připomíná vznik hnutí ANO nynějšího premiéra Babiše. V ODS Kuba působil 22 let, odchod odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku, spolu s ním odešla od občanských demokratů část regionálních politiků.
Kubáček podotýká, že Kubovi se jeho úterní proslov povedl. Jihočeský hejtman na tiskové konferenci vystoupil spolu se svou manželkou Denisou, přičemž měl na sobě bílou košili, džíny a tenisky.
„Ve svých projevech Kuba působí mnohdy přímo ‚baťovsky‘. I ten vizuál je takový. Navazuje tím na svůj přístup k politice, kdy nejzásadnější má být věcnost a důraz na reálné problémy,“ komentuje Kubáček, který působí například na Univerzitě Karlově.
Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal
Podle něj si pro představení svého hnutí Kuba nemohl vybrat lepší čas. „I tím načasováním dává jednoznačně najevo, že chce oslovit naštvané středopravicové voliče, kteří jsou velmi zklamaní ze současné i minulé vlády,“ prohlašuje politolog, který se specializuje na politický marketing.
Rovněž tvrdí, že Kubova neochota zabývat se osobními a ideologickými spory působí pro jeho potenciální voliče atraktivně. „V Česku je dlouhodobě velká část voličů, která je obecně unavená z ideologických střetů a rozdělování na liberalismus a konzervatismus je pro ně vzdálené a nepřesné. Pochopil to Andrej Babiš a podobně to vnímá i Martin Kuba,“ domnívá se Kubáček.
Skeptičtější pohled k novému hnutí jihočeského hejtmana má politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. „Martin Kuba je nepochybně populární osobností v Jihočeském kraji, avšak bude pro něj velmi obtížné získat pro své hnutí dostatek vlivu v dalších třinácti krajích. Zatím je to nadále jen na jeho vlastní osobnosti,“ vysvětluje Kopeček.
Jihočeská ODS po odchodu Kuby. Začínají sněmy, stranu může převzít starosta Bauer
Podle něj lze Kubovo nové hnutí srovnat s Věcmi veřejnými, hnutím ANO či s SPD. „Je zde kladen důraz na nadstranickost a na řešení každodenních problémů. Podobným stylem se prezentovaly Věci veřejné, hnutí Úsvit, později i SPD a stejně to má také hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Znovu ale připomínám, že pro Martina Kubu bude obtížné získat si celostátní vliv,“ uzavírá politolog.