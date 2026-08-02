Ve Velké Británii nastoupil už sedmý premiér během deseti let. Jak to vnímají obyvatelé?
Většina Britů si není úplně jistá, co se vlastně děje, jak moc se jejich země změnila. Premiéři zde sloužívali několik volebních období, Margaret Thatcherová i Tony Blair více než deset let. Teď je za deset let už sedmý premiér… Řada místních k tomu udělá nějaký vtípek, řekne: „Stáváme se Itálií.“ Ale příjemné jim to není.
Deset let od brexitu se hodně mluví o tom, že Británie do velké míry lituje odchodu z Evropské unie. Mění se v této oblasti nálada britské společnosti?
Rozhodně bych nepoužíval slovo „lituje“. Takhle to není. Velká část Britů vnímá brexit, obzvlášť jeho provedení, jako chybu. Ale nějaká nálada vracet se do Evropské unie tady rozhodně není. Britové jsou pragmatičtí.
Hlasování o brexitu v červnu 2016 jim bylo „prodáno“ s tím, že i když vystoupí z Evropské unie, zůstanou součástí společného trhu. Takže jim zůstanou všechny výhody, akorát už nebudou muset poslouchat Brusel. To nebyla pravda a oni to teď zjišťují. Reálný brexit byl v lednu 2020, kdy odešli z Unie, s níž dnes nemají žádný nadstandardní vztah. Teď se třeba složitě dohaduje, že si budeme vzájemně uznávat certifikáty na zemědělskou produkci. V této chvíli je Británie pro Evropskou unii jednoduše třetí země.
Ono je snadné stavět větrníky v moři, protože ryby nemají volební právo. Stavět větrníky v Čechách či na Moravě je složitější.