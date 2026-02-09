Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu. Naše cesty se rozešly, uvedla

  18:51
Nikola Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu (PfE), nově bude působit jako nezařazená europoslankyně. Ve frakci zasedala spolu s europoslanci ANO a dalším zástupcem hnutí Přísaha Antonínem Staňkem.
Lídr hnutí Přísaha do evropských voleb, Nikola Bartůšek. Na koaliční kandidátní listině je na druhém místě. (11. dubna 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Nikola Bartůšek
Na úvod dnešní plenární schůze Evropského parlamentu ve Štrasburku to oznámila jeho předsedkyně Roberta Metsolaová, později to potvrdila také sama Bartůšek.

„Od minulého týdne už nejsem členkou skupiny Patrioti pro Evropu, naše cesty se rozešly,“ uvedla. „I když už nejsem členkou Patriotů, ctím a budu ctít to, že jde o interní záležitosti skupiny, takže k tomu nemám další komentář,“ doplnila nově nezařazená europoslankyně.

Informace o tom, že Bartůšek nově patří mezi nezařazené poslance, se objevila také na jejím profilu na webových stránkách EP. Kromě ní podle Metsolaové opustil frakci PfE také italský europoslanec Roberto Vannacci z vládní strany Liga.

Pracovala jsem s migranty. Znám je, říká Bartůšek. Chce k nim změnit přístup

Bartůšek v EP vykonává svůj první mandát, do zákonodárného sboru se dostala po volbách v červnu 2024. Profiluje se jako odbornice na migrační a azylovou politiku.

Za svého působení v pravicové frakci několikrát nepodpořila současnou Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové v hlasování o důvěře. V posledních týdnech také vystupovala proti unijní dohodě s jihoamerickým blokem Mercosur.

Z českých europoslanců působí jako nezařazení také Ondřej Dostál a Kateřina Konečná za hnutí Stačilo!. Pro členy EP, kteří nejsou v žádné z osmi politických frakcí, to znamená, že mají menší vyjednávací sílu, jsou méně často v důležitých funkcích a dostávají méně času na vystoupení.

V Bruselu vznikla frakce Patrioti pro Evropu, Dostálová je místopředsedkyní

Frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), v jejímž čele stojí šéf francouzského krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella, je nyní třetí největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Má 84 členů.

Členy frakce bylo od začátku sedm europoslanců z hnutí ANO (Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Jana Nagyová a Jaroslava Pokorná Jermanová), Filip Turek za Motoristy a Nikola Bartůšek za Přísahu.

Martin Hlaváček nedlouho po zvolení oznámil, že se ze závažných osobních důvodů neujme druhého mandátu, nahradil ho tedy Tomáš Kubín. Následně loni v létě ukončil své působení v Evropském parlamentu z rodinných důvodů Ondřej Kovařík a nahradil ho Jaroslav Knot.

Filip Turek byl v loňských říjnových volbách zvolen poslancem za Motoristy, v Evropském parlamentu ho tedy nahradil bývalý ministr kultury Staněk.

