Příspěvek na stavební spoření je neefektivní, myslí si Bartoš. Chce změnu

Stát vydává ročně formou příspěvku na stavební spoření přes čtyři miliardy korun, vláda nyní zvažuje jeho zrušení.

Bartoš tak připustil, že bude podporovat zrušení státního příspěvku na stavební spoření. Zároveň však zdůraznil, že v takovém případě bude chtít garanci, že stát ušetřené peníze použije na jinou formu podpory bydlení. Zmínil například příspěvky pro obce na podporu nájemního bydlení a další.

„Je to už spíše jen zvykový způsob spoření,“ řekl Bartoš. Upozornil, že v minulosti byl státní příspěvek na stavební spoření více než dvakrát vyšší a v dnešní době by musel být ještě mnohem výraznější, aby byl stejně efektivní jako v minulosti. Současný státní příspěvek podle něj pokryje jen náklady na vedení účtu. Lidé navíc podle ministra už naspořené peníze často používají k jiným účelům. „Nyní už tak svou původní roli toto spoření neplní,“ dodal.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) podporu stavebního spoření rušit nechce. Stát by podle ní ovšem měl zavést mechanismus k tomu, aby vynaložené peníze byly využívány výhradně na bydlení. Do budoucna by naopak uvažovala o zvýšení státního příspěvku. V této souvislosti připomněla například návrh Evropské komise na povinné zateplování domů, na které budou majitelé potřebovat peníze navíc.

Zrušení podpory stavebního spoření, na které stát loni vydal 4,3 miliardy korun, je jedním z opatření, která kabinetu navrhla Národní ekonomická rada vlády (NERV) ke snížení strukturálního schodku státního rozpočtu, který je nyní více než 200 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v minulosti uvedl, že pracuje se šesti desítkami návrhů, celková úspora by měla podle něho dosáhnout 70 miliard korun od příštího roku. Některé koaliční strany požadují mnohem vyšší úsporu.

Na českém trhu momentálně působí pět stavebních spořitelen. Loni u nich uzavřelo novou smlouvu zhruba 572 tisíc klientů, poskytly úvěry za 56,7 miliardy korun.