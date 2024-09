PŘEHLEDNĚ: Bartoš vedl Piráty skoro 14 let. Vaz mu zlomily nepovedené volby

Ivan Bartoš v online chatu na iDNES | foto: Tomáš Cetkovský

2009 Bartoš stál u vzniku Pirátské strany

Čeští Piráti jsou jednou z obdobných stran, které začaly v Evropě vznikat v polovině prvního desetiletí. Je mezi nimi nejúspěšnější, mimo jiné jako první dosáhla na ministerské posty.

Pirátské hnutí se zrodilo ve Švédsku, kde strana vznikla v roce 2006, své jméno odvodila od kontroverzního internetového portálu Pirate Bay (Pirátská zátoka), umožňujícího sdílení souborů na internetu.

Jedním z hlavních témat pirátských stran je svoboda na internetu, angažují se také pro omezení dosavadního pojetí autorských práv, která jsou podle nich překážkou volnému šíření hudby, filmů nebo počítačových programů.

Ivan Bartoš stál v roce 2009 u vzniku české odnože strany. Ustavující fórum se konalo 28. června 2009 a prvním předsedou byl zvolen člen přípravného výboru Kamil Horký. Toho již v říjnu 2009 na prvním celostátním sjezdu Bartoš vystřídal.

Pirátská strana se na svém prvním sjezdu profilovala jako středově liberální. Hlavním bodem jejího programu se stalo zajištění práv a občanských svobod v době internetu. Strana ve svých počátcích mimo jiné uvedla, že by chtěla také reformovat veřejnou správu nebo zajistit revizi autorského práva.

2010 Ve volbách získali Piráti 0,8 procenta

Pirátská strana kandidovala již ve volbách do Sněmovny v květnu 2010, tehdy ale neuspěla a získala jen 0,8 procenta hlasů.

Prvním zástupcem Pirátů v parlamentu se stal v roce 2012 nestraník Libor Michálek, který byl jako kandidát Pirátů s podporou KDU-ČSL a Zelených zvolen senátorem (v roce 2018 mandát neobhájil).

Předseda Pirátů Ivan Bartoš při předvolební debatě lídrů stran, kterou v pražské NTK pořádá MF DNES a iDNES.cz. (22. října 2013)

2014 Bartoš obhajoval post předsedy, poté rezignoval

V lednu 2014 obhájil Bartoš na Celostátním fóru Pirátů v Pardubicích post předsedy strany. Tehdy pro něj hlasovalo 89 ze 116 delegátů.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval jako lídr Pirátů. Strana tehdy získala pouze 4,78 procent hlasů a do evropského parlamentu se nedostala.

Strana podala stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), ve které zpochybnila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do europarlamentu. NSS rozhodl, že navrhne Ústavnímu soudu zrušení hranice (vyhověl tak souběžně podanému podnětu Strany zelených). Ústavní soud ale návrh na zrušení pětiprocentní vstupní klauzule zamítl.

Sám Bartoš tehdy získal přes 12 tisíc hlasů. Dva týdny na to však oznámil svou rezignaci na funkci předsedy. Tehdy svou rezignaci zdůvodnil únavou po volební kampani a ideovým rozdělením strany. Dodal také, že se chce věnovat rodině.

V čele strany ho na dva roky nahradil Lukáš Černohorský.

Lukáš Černohorský.

Strana v témže roce uspěla také v komunálních volbách, kdy se mimo jiné prosadila do pražského a brněnského zastupitelstva a získala křeslo starosty v Mariánských Lázních. Strana je zde držela dvě období, ve volbách v roce 2022 ale byla až třetí a na radnici skončila v opozici.

Příbram, 27.9.2017, Ivan Bartoš, Piráti, volební mítink

2014 Chtěl být primátor Prahy, uvedl Babiš

S tvrzením, že šéf Pirátů Ivan Bartoš chtěl v roce 2014 kandidovat za ANO na primátora Prahy, přišel o čtyři roky později při interpelacích premiér Andrej Babiš. Bartoš se ho ptal na dotace Agrofertu.

Babiš prohlásil, že od něj má ještě schovanou esemesku, v níž se zajímal o post primátora za ANO. „Pan předseda Bartoš nemá jiné téma než Antibabiš. Přitom ještě v roce 2014 za nás chtěl kandidovat na primátora Prahy, mám ještě tu esemesku, vy jste říkal, že je to žert, ale to víte, že žádný žert to nebyl,“ prohlásil tehdy Babiš.

„Psal jsem mu to ze srandy z Letné,“ reagoval Bartoš.

Ivan Bartoš při volební superdebatě iDNES.cz a MF DNES v pražském hotelu InterContinental. (10. října 2017)

2016 a 2017 Předseda strany a poslanec

V dubnu roku 2016 se na zasedání Celostátního fóra Pirátů v Olomouci stal Bartoš znovu předsedou strany. O rok později byl ve volbách do Sněmovny lídrem ve Středočeském kraji. Získal přes 13 tisíc hlasů a byl zvolen poslancem.

V roce 2017 se strana poprvé prosadila do Sněmovny, ve volbách skončila třetí, získala 10,79 procenta hlasů a 22 mandátů. Strana byla v opozici, člen strany Vojtěch Pikal se stal jedním z místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš při startu volební kampaně v roce 2017. Piráti chtěli doplout k 10 procentům

2017 a 2018 Regionální rozvoj

Poté, co se stal poslancem, byl Bartoš ještě v listopadu 2017 zvolen předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Mimo jiné se podílel na legislativě garantující právo občanů na digitální službu.Ta měla všem lidem zajistit možnost elektronického styku se státní správou.

Úspěchem pro Piráty skončily komunální volby 2018, kdy získali 7,48 procenta hlasů a 358 mandátů v zastupitelstvech (dle navrhující strany). Výrazně uspěli v Praze, kde skončili s 13 mandáty druzí za ODS a po uzavření koalice s volebními seskupeními Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) získali i místo primátora, kterým se stal Zdeněk Hřib. Strana se prosadila i v dalších městech, její zástupci usedli do rad v Brně, Ostravě či Zlíně.

V lednu 2018 se na Celostátním fóru strany v Brně Bartoš znovu stal předsedou strany. Tehdy kandidoval jediný. Ve funkci zůstal i po sjezdu v roce 2020. Ještě ten samý rok získal ocenění za přípravu digitalizace.

Zdeněk Hřib.

2021 Ministr pro místní rozvoj

V roce 2021 byl po sněmovních volbách znovu zvolen poslancem. Stal se tak jedním ze čtyř poslanců Pirátů. Sám obdržel 14 646 preferenčních hlasů.

Ten samý rok získal post ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády pro digitalizaci. Do funkcí jej jmenoval tehdejší prezident Miloš Zeman.

Právě v roce 2021 také v Česku řádil covid. Tehdy Bartoš například v rozhovoru pro Aktuálně.cz pronesl: „Nemám ambice školit Babiše, čísla jdou ale na triko jemu. Chceme restart. Zásadní je, aby došlo ke kvalitativní změně, nechceme chaos, dodává.“

V lednu 2022 pak Bartoš obhájil post předsedy Pirátů, když ve druhém kole volby porazil Lukáše Wagenknechta. Opětovně post obhájil i v lednu 2024, když ve druhém kole porazil Markétu Gregorovou.

2024 Kritika kvůli digitalizaci stavebního řízení

Pracovnice stavebního úřadu Petra Chroustová ukazuje ministru Bartošovi, co se jí nelíbí na dokumentu, který musela vydat.

V poslední době se zejména Bartoš potýkal s ostrou kritikou kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení, kterou má na starosti jeho ministerstvo a jež měla začít fungovat letos 1. července.

Rozjezd nového systému ale provázejí vážné problémy, kvůli kterým MMR a jeho šéfa kritizovali opoziční i koaliční politici, opozice se pokoušela ve Sněmovně prosadit výzvu k Bartošově rezignaci.

Bartoš z vlády odejít odmítl a chtěl digitalizaci dokončit, po nynějším neúspěchu strany ale připustil, že na volby mohly mít vliv i problémy s digitalizovaným stavebním řízením.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš bezprostředně po sečtení hlasů do krajských a senátních voleb. (21. září 2024)

2024 Rezignace na funkci předsedy

Po neúspěchu v krajských a senátních volbách oznámil, že rezignuje na post předsedy strany. Současně uvedl, že znovu už kandidovat nebude. Stranu s dalšími členy předsednictva povede do výběru nového vedení, o kterém by se mělo rozhodnout 9. listopadu. Premiér Petr Fiala uvedl, že jeho rozhodnutí respektuje.

„I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu,“ pronesl Bartoš.

Piráti v letošních krajských volbách přišli ve srovnání s rokem 2020 o naprostou většinu mandátů krajských zastupitelů, v horní komoře neobhájí mandát pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Před čtyřmi lety Piráti získali 99 ze 675 krajských zastupitelských křesel a vytvořili vládnoucí koalice s jinými stranami v devíti ze 13 krajů.

Letos se jim podařilo překročit pětiprocentní hranici jen v Plzeňském kraji, kde dosáhli na tři zastupitele. Právě v tomto regionu měli Piráti svého jediného hejtmana, Rudolf Špoták v únoru 2022 nahradil po rozpadu původní krajské koalice ve funkci občanskou demokratku Ilonu Mauritzovou.

S neúspěchem se Piráti museli vyrovnat už v červnových volbách do Evropského parlamentu. Strana v nich cílila na čtyři mandáty, ale se ziskem 6,20 procenta hlasů získala jediný.