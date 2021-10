Korupce do roztrhání těla, zveřejněte daňové přiznání, vyzval Bartoš Babiše

Aféru, která se podle webu Investigace.cz týká nejen Babiše, ale i dalších tří stovek Čechů, kteří si pořizovali majetek přes offshorové společnosti, prověří Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Babiš si takto podle webu investigace.cz za téměř 400 milionů korun (za 15 milionů eur) koupil šestnáct nemovitostí na francouzské Riviéře.

„Nemám žádnou nemovitost ve Francii, nemám žádný offshore a že jsem tam poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna. A ta půjčka se potom vrátila do České republiky, do české banky před tím, než jsem se stal politikem,“ prohlásil v pondělí v debatě iDNES.cz Babiš. Později pro tn.cz připustil, že nemovitosti nakoupené ve Francii nyní pravděpodobně spadají do jím založených svěřenských fondů.



„Stát si privatizoval jeden oligarcha a až mu tady pšenka nepokvete, sedne do svého private jetu (soukromého letadla - pozn. redakce) nebo vrtulníku a odletí na francouzskou Riviéru,“ kritizovala Babiše na tiskové konferenci koalice Spolu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



„Je otázka, proč to koupil přes daňové ráje,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka. Je podle něj třeba, ať se celá věc řádně vyšetří. Lidé tomu podle něj mohou pomoci svým hlasováním ve volbách.