Vláda oznámila, že rodinám v souvislosti s růstem cen pomůže jednorázovým příspěvkem 5 tisíc korun na dítě. Vyplacen by měl být v srpnu, tedy měsíc před volbami. Mnozí ho označují jen za předvolební úplatek. Můžete to vyloučit?

Já jsem ten termín nestanovil. Od ministra (práce a sociálních věcí Mariana) Jurečky zaznělo, že je to nejzazší možný termín. Já bych byl samozřejmě pro, aby to bylo dřív.

Takže ne každá zácpa je Hřibova zácpa, ale je na to takto nahlíženo. Ivan Bartoš