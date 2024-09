Bartoš: Pro vstup do vlády bylo 80 procent Pirátů, počet odpůrců se nemění

Dostal jste otázku od pana premiéra, jak silný je případně proud uvnitř Pirátské strany, který má opačný názor než ti lidé, kteří podporují pětikoalic a vaši setrvání ve vládě?

Piráti rozhodli o vstupu do vlády hlasováním a bylo to kolem 80 procent. Samozřejmě v Pirátské straně stále jsou lidé, kteří si myslí, že vládní angažmá nebylo správným krokem. Já si myslím, že politik má dělat věci, které jsou správné, ne, které jsou z pohledu politiky výhodné. My jsme slíbili, že dodáme lidem nějakou hodnotu, reálné výsledky, ať je to v oblasti bydlení, ať to bylo to, že jsme prosadili navýšení rodičovského příspěvku o 50 000 korun. A výsledky ve vládě máme, byť se nám evidentně nedaří je prodávat našim voličům.

Proud ve vaší straně, který si nemyslí, že je na tom vaše strana vydělává, nebo že je to správné, abyste tam byli, podle vás nezesílil po těch neúspěšných volbách, ať už evropských nebo teď krajských z pohledu vaší strany nebo z pohledu vládních stran?

Já si myslím, že ta názorová skupina je víceméně stejná. Z pohledu třeba politologického by se mohlo zdát, že by byl nějaký krok výhodný, já jsem přesvědčen, že máme zodpovědnost zejména vůči lidem dodat věci, které jsme jim slíbili, na tom budeme pracovat a na našem vládním angažmá se nic nemění.

To znamená, že je to výrazně menšinový proud uvnitř vaší strany.

Já jsem to žádným způsobem neměřil, ale podporu vyjádřilo hlasováním vstupu do vlády přes 80 procent Pirátů. A pokud by mělo být někdy takové rozhodnutí, stejně by to zase muselo být hlasováním celostátního fóra. Nic takového není na stole.

Teď se soustředíme na to, abychom dodali věci na našich resortech, vláda jako celek. A samozřejmě i strana se musí konsolidovat. Dvoje volby po sobě se špatným výsledkem, ať už volby do Evropského parlamentu či volby krajské, které pro nás dopadly vyloženě špatně, byť nám třeba někde chybělo k získání pěti procent pouhých 500 hlasů, třeba Hance Hajnové na Vysočině, to je prostě vzkaz dovnitř do Pirátské strany - dělejte věci jinak.

Nálepkování Pirátů jako komunistů začalo před 15 lety, jsme progresivní, středová strana

Když ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že je třeba udělat takové věci, jako zavřít vaše otevřené fórum, kde se dostávají na veřejnost věci, které by se na veřejnost dostávat neměly, a že je třeba vymést „komunisty“, aby se vaše strana neposouvala hodně výrazně levicovým směrem, vy ten názor ministra zahraničí sdílíte?

My jsme středová liberální strana a různí lidé mohou mít na řešení problémů různé názory. Já si myslím, že závazný pro Pirátskou stranu je program, stanovy, koaliční smlouva, naše plány, které jsou ve vládě. A já moc neřeším, kdo je na kterém… jestli je víc doleva nebo víc doprava. Samozřejmě to nálepkování Pirátů jako komunistů začalo už před 15 lety, když jsem tu stranu zakládal. Jsme skutečně progresivní středová strana, je to vidět v tom, jakým způsobem prosazujeme naši politiku, jak jsme fungovali doposud i v devíti krajích, a myslím si, že i některé třeba výroky našich členů potom tu nálepku potvrzují. Na, řekněme velmi dynamické, síti X nebo Twitteru jsou okamžitě zase, pokud něco takového zazní, Piráti nálepkováni. Neměli bychom tomu napomáhat nějakými, řekněme, neuváženými výroky některých členů, to si myslím, že Honza Lipavský ve svém vyjádření myslel.

Nezměnil jste názor, nebudete v žádném případě kandidovat do žádné funkce ve vedení strany?

Pozici předsedy nebudu obhajovat. Myslím si, že rezignace předsednictva jako celku byla správným krokem, vyvození politické odpovědnosti v rámci strany. A myslím si, že strana potřebuje restart.