Někdo zaútočil sekerou na Bartošovu kancelář a zanechal tam tajemný vzkaz

„Docela dlouho jsem přemýšlel, jestli to sem vůbec dávat. Došel jsem ale k tomu, že mlčení nikdy nic neřeší. A zastrašit se taky nenechám,“ napsal Bartoš v příspěvku na síti X.
K incidentu podle něj došlo v pátek večer v Kutné Hoře, kde má kancelář. Bartoš pak v komentářích u příspěvku na Facebooku uvedl, že podle svědků použil sekeru nebo mačetu. Vzkazem, kterým na místě nechal, byla růže položená na dlažbu chodníku.
„Od pátečního odpoledne řešíme případ, kdy neznámá osoba poškodila vstupní dveře a okna kanceláře na Kutnohorsku. Provádíme šetření a zajišťujeme potřebné důkazní prostředky k ztotožnění osoby, která měla tento čin spáchat,“ uvedla policie na sociální síti X.
„Chci ale říct jedno – můžeme spolu nesouhlasit, můžete chtít po politicích něco úplně jiného než to, co s Piráty zastávám, a můžeme mít na spoustu věcí úplně jiný názor. To je v pořádku. Násilí ale názor není. Nikdy. A směrem k nikomu,“ uvedl Bartoš. Dodal, že politický nesouhlas, frustrace či hněv nejsou důvodem pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku.
Bartoš v příspěvku také připomněl vraždu britské labouristické poslankyně Jo Coxové, která zemřela v roce 2016 poté, co ji útočník pobodal a postřelil, a primátora Gdaňsku Pawla Adamowicze, kterého pobodal útočník během vystoupení na charitativní akci v roce 2019.
„I kvůli nim a jejich blízkým nemlčím. I kvůli nim je důležité říct, že podobné útoky nemají v naší společnosti místo. Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti,“ dodal Bartoš.
Čeští politici čelili v minulosti útokům několikrát. Například loni v září udeřil premiéra Andreje Babiše (ANO) holí do hlavy čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol při předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku. Muž za útok dostal podmínku.