Spor o vládu se přesouvá do Lán. Zeman přijme Babiše i šéfy Pirátů a KDU-ČSL

„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci. Nemá to vůbec žádný smysl. Řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Nebudu hrát žádné hry. Nemám na to čas, připadá mi to hloupé,“ řekl Šmarda v pondělí večer v pořadu Události, komentáře na České televizi.



Šéf Pirátů Bartoš zamíří do Lán po poledni. Chce se Zemanem mluvit o tom, jaké jsou další možnosti vlády i po případném odchodu ČSSD z ní. Sociální demokracie totiž zatím nedokázala prosadit svého kandidáta na nového ministra kultury, když Šmardu odmítli Zeman a pak i Babiš.

Prezident si Babiše namazal na chleba, tvrdí šéf Pirátů

„V parlamentní demokracii prezident na žádost premiéra přijme odvolání i návrh na jmenování ministra a koná dle Ústavy. Ačkoliv v České republice je parlamentní demokracie, pan prezident si pana premiéra evidentně, jak se říká, namazal na chleba,“ napsal na Facebooku šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Babiš původně Šmardu podle koaliční smlouvy prezidentovi navrhl, protože to požadovala ČSSD, ale po návratu z letní dovolené otočil, podpořil Zemanův názor a prohlásil, že Šmarda v jeho vládě nebude. „Premiér Babiš, který potřebuje ze zjevných důvodů být s prezidentem Zemanem zadobře, otočil o 180 stupňů,“ komentoval to Bartoš.

Babiš podle něj ví, že jeho pozice premiéra stojí a padá s vůlí prezidenta, a proto ani neuvažuje, že by poslanecký klub ANO mohl podpořit ve Sněmovně návrh Senátu na ústavní žalobu na Zemana.

Hodinu po Bartošovi zamíří do Lán předseda lidovců Marek Výborný. O schůzku požádal již po zvolení předsedou na sjezdu KDU-ČSL. „Kromě představení jako předseda KDU-ČSL bych chtěl s panem prezidentem hovořit o současné situaci ve vládě, nikoliv slyšet jenom tlumočený názor přes jeho mluvčího. Také bych mu rád představil naše lidovecká témata, jako například boj se suchem či podpora rodin a seniorů,“ napsal na Facebooku Výborný.

Jeho lidovecký kolega Marian Jurečka přišel s návrhem, že by měla být svolána mimořádná schůze Sněmovny, na níž by poslanci rozhodovali o ústavní žalobě na Zemana. Ta ale nemá ve Sněmovně šanci. Za Zemanem stojí nejen hnutí ANO, ale také komunisté, SPD a část sociální demokracie.

Zeman a Babiš budou mluvit o vládě i o rozpočtu

Klíčová tak bude až třetí úterní schůzka prezidenta Zemana. V 17 hodin za ním zamíří premiér Andrej Babiš. Budou se bavit o vládě i o rozpočtu. Řeč může být i o možné „rekonstrukci vlády“.

Zeman totiž již dříve řekl, že by ani případný odchod ČSSD vlády nevedl k jejímu pádu, ale že by stačilo, kdyby Babiš provedl její rekonstrukci. Babiše podporují z opozice komunisté a ještě před cestou za Zemanem do Lán se premiér setká s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem.

ČSSD má stále rozdílnou představu o rozpočtu než ANO. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová požaduje 11 miliard korun navíc. Kdyby se sociální demokracie rozhodla opustit koalici , musel by předseda vlády najít ještě aspoň sedm dalších poslanců, aby vládě ANO nemohla být vyslovena nedůvěra, a alespoň osm, aby vládní většina měla 101 hlasů pro přehlasování vet Senátu.

Podporu Babišově vládě při odchodu ČSSD z koalice už slíbil v rozhovoru pro iDNES.cz poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna a tuto možnost v MF DNES naznačil i exministr kultury a poslanec za sociální demokracii Antonín Staněk.