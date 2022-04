Téma americké základny v tuzemsku vzniklo nešťastnou náhodou, míní Bartoš

„Téma základny zmínil na kongresu poslanec ODS Alexandr Vondra. Následně paní Černochová řekla, že se to může otevřít. Nečetl jsem, že by USA zatím něco takového zamýšlely. Pak na to byl tázán ministr Marian Jurečka v Partii a mně už začali psát lidé z Přerova, jestli se tam plánuje nějaká základna“ popisoval Bartoš vývoj kauzy.

„Paní Černochová tady vypustí džina z lahve. Ukázalo se, že lidé, kteří jednoznačně podporují vládu v pomoci pro Ukrajinu, byli najednou vymezeni. Rozštěpilo to společnost. I kdyby to mělo přijít, nesmí se to komunikovat tímto stylem,“ obula se v pořadu do Černochové bývalá ministryně financí.

Podle Schillerové si Černochová představuje schůzku po Velikonocích jako posezení u piva. „Schůzka už dávno prošla protokoly. To není jako u piva v restauraci. Nemůže to tam otevřít,“ upozornila.

Bartoš zároveň také varoval, že kauza okamžitě nabyla trollům a dezinformátorům. Ostatně proti budování americké základny v Čechách se ihned začaly chystat petice, demonstrace a referenda.

„Když je někde základna NATO, ještě neznamená, že tam jsou američtí vojáci. Česká republika je spíš tranzitním místem, kde se shromažďuje materiál,“ ujišťoval Bartoš.