Noc strávíme na letišti, líčí jeden z Čechů, kteří uvázli v Barceloně

„Ke mně a přítelkyni Tereze Košťálové se nedostala žádná informace o změně letu, to nám řekli až další Češi, kteří s námi měli cestovat. S námi se nikdo neobtěžoval spojit,“ popsal redakci iDNES.cz nastalou situaci David Lužík.

V pátek měli odletět ze společné dovolené zpátky do Česka, ale jejich gate se neotvíral a následně se jejich let ukázal na informační tabuli jako zpožděný o dvě hodiny.

„Někomu z cestujících dali vědět od jejich cestovní kanceláře, že by to mělo být způsobeno technickou závadou na letadle a že pro nás přiletí náhradní spoj. Což by byl odpovídalo právě dvěma hodinám zpoždění,“ dodal

Části lidí následně přišla SMS, že se let ruší úplně. Ovšem tato informace se neobjevila na letištní tabuli, takže do poslední chvíle nebylo jasné, jaká je situace. Následně vyplynulo, že příčinou zrušení prvního letu nebyla technická závada, ale stávka dispečerů letového provozu v Marseille. Pro cestující měl opravdu přiletět náhradní spoj, ale ten byl zrušen kvůli nepříznivému počasí.

Pro Davida Lužíka a další Čechy na cestě domů nastalo několikadenní shánění náhradního spoje. Všechny lety byly ovšem z důvodu stávky ve Francii těžko dostupné a docházelo k jejich odklánění z původních tras.

Češi měli od společnosti Eurowings zajištěné přespání v hotelech na první dvě noci po zrušeném letu, ale následně už se o sebe musejí postarat sami a nastalá situace přináší další komplikace.

„Největší problém je to finančně. Trávíme tady dny, se kterými jsme nepočítali, a musíme si zajišťovat stravu. Navíc máme další výdaje. Včera jsme jeli na letiště, abychom svou situaci vyřešili, a to už je několik dalších eur navíc,“ uvádí pan Lužík. S přítelkyní si již dokázali sehnat letenky na pondělní ráno, ale poslední noc budou muset strávit na letišti.

Někteří lidé ze skupiny se obrátili i na českou diplomacii. „Čeští turisté se na náš zastupitelský úřad obrátili. V těchto případech můžeme poskytnout konzulární pomoc v podobě tlumočení či spojení s rodinnými příslušníky. Českým občanům v tomto případě doporučujeme zvolit alternativní let zpět do ČR a následně škodu vymáhat u letecké společnosti,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.

Redakce iDNES.cz se opakovaně pokoušela společnost Eurowings kontaktovat telefonicky, ale bezvýsledně. Na zaslaný email v době vydání článku neodpověděla.