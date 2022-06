Desítky Čechů uvízly v Barceloně, místo pátku odletí až v pondělí

„Letadlo, které mělo letět z Prahy, vůbec v Barceloně nepřistálo. Podle informací prý z Prahy nevzlétlo kvůli technickým problémům,“ popsal cestující Lukáš Sýs pro TN.cz. Odlétat měl v pátek v 19:15.

S ostatními se přesunul do zajištěného hotelu. „Ráno nám dali snídani a řekli, že za půl hodiny máme být venku, že přijede autobus. Čekali jsme dvě hodiny venku na sluníčku, do hotelu nás zpátky nepustili. Ani děti nebo důchodce,“ uvedl.

Eurowings na svých stránkách již před víkendem varovaly, že může ke zpoždění docházet kvůli plánované stávce dispečerů ve francouzském městě Marseille. Stávka je plánovaná do neděle.

Většina letů společnosti prochází právě sektorem, který řídí dispečeři v Marseille. Mezi těmito lety je například i španělská destinace Palma de Mallorca.



„V důsledku toho je společnost Eurowings nucena přesměrovat lety. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor bude zejména o nadcházejícím víkendu velmi zaplněn, lze očekávat velké narušení provozu,“ uvádí společnost.



Cestujícím doporučuje, aby si pro cestování „vynahradili dostatek času a zkontrolovali si stav svého letu“.

Aerolinky již dříve varovaly před úzkými hrdly v přepravě, se kterými se potýkají evropská letiště. Jen Eurowings zrušily několik stovek červencových letů. Dopravce na svém webu nicméně uvedl, že pasažéry bude o zrušených spojích ihned informovat a nabídne jejich přebookování, pokud to bude možné.

Koordinace cestujících je však poněkud zmatená. Na letišti jim nikdo nedokáže poradit. „Odvezli nás na letiště a řekli, ať jdeme k přepážce 52, že se o nás postarají. Tak jsme tam šli a tam nám řekli, že o nás vůbec nic neví. Zkoušeli se dovolat na Eurowings, tam to nikdo nebere. Neví, jak nám pomoci, a prý máme čekat. Cestovky od nás daly také ruce pryč, protože už skončila doba zájezdu,“ řekl Sýs TN.cz.

Na svém Facebooku v sobotu navečer napsal, že se situace nakonec vyřešila. V pondělí ho čeká let přes Brusel, kde bude čekat na letadlo do Prahy.

Lukáš Sýs Tak huraaa letime v pondělí 27.6. v 15:20 Přes Brusel, tam par hodin pockame a pak směr Praha. Ledy se pohnuly



Děkuji všem, kteří jste nám nabízeli jakoukoliv pomoc a všem díky za psychickou podporu



Sparta Praha olé ❤️...

——————————————— 20 9

Cestující se nicméně spojili s velvyslanectvím i s ministerstvem zahraničí. „Českým občanům v tomto případě doporučujeme zvolit alternativní let zpět do ČR a následně škodu vymáhat u letecké společnosti,“ poradila na dotaz TN.cz mluvčí úřadu Lenka Do.