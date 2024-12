Zemřela spoluzakladatelka neziskovky Czechitas Bühnová, podlehla dlouhodobé nemoci

„Bára měla dar inspirovat, propojovat, dar opravdově a nezištně pomáhat. Její láska k poznání, víra v dobro a laskavost se propsaly do všeho, co dělala, do kultury Czechitas, naší strategie, do nás. Každá chvíle s ní nás něco naučila, pohladila a posunula. Díky ní si připomínáme, co je důležité. Byla světlem, které byť některé jen na malou chvilku, inspirovalo desítky tisíc lidí po celém světě. Byla skutečně silným hlasem ženy v technologiích,“ uvedly na Instagramu Czechitas Dita Formánková a Monika Ptáčníková.

„Řadu z nás učila první řádky kódu, mnohé středoškolačky na Letní škole IT nebo Ceně Czechitas přiměla vidět v IT cestu. Učila firmy, jak zacházet s talentem. Učila veřejnost vidět v diverzitě opravdový smysl. Vždycky stála za těmi, kteří si nemohou kvalitní vzdělávání dovolit. Jako lídr v Czechitas spojovala a otevírala oči tam, kde to bylo nejvíc potřeba,“ dodaly s tím, že rodina informovala o tom, že Bühnová odešla v tichosti po boji s dlouhodobou nemocí.

Bühnová působila jako docentka a proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Po zkušenostech z výzkumných pobytů v zahraniční (Německo, Austrálie) vedla řadu výzkumných týmů na FI MU (softwarové architektury) a pod Českým centrem excelence pro kyberkriminalitu C4e (návrh kritických infrastruktur).

Vedla také Sdružení průmyslových partnerů FI MU (30 firem) a stála za řadou předmětů reflektujících nejmodernější technologie, které na FI MU zavedla.

Bühnová se intenzivně věnovala popularizaci vzdělání v oblasti informačních technologií, a to zejména mezi dívkami. Byla spoluzakladatelkou neziskové organizace Czechitas, která inspiruje a vzdělává ženy, děti a mládež v IT dovednostech a v současné době má desítky tisíc absolventů.

Povzbuzení dívek k zájmu o IT se věnovala i na evropské úrovni v rámci vedení sítě EUGAIN (European Network for Gender Balance in Informatics), která sdružuje 38 evropských zemí.