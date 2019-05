Sociální demokraté odtajnili podobu bankovní daně, má přinést 14 miliard

Sociální demokracie poprvé řekla, jak přesně má vypadat „bankovní daň“, o níž vyjednává s hnutím ANO. Mělo by jít podle šéfa strany Jana Hamáčka o odvod z bankovních aktiv. Z objemu aktiv do 50 miliard korun by banka odvedla 0,05 procenta, do 100 miliard korun 0,1 procenta, do 300 miliard korun by šlo o 0,2 procenta a nad tuto částku o 0,3 procenta.