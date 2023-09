Bankéř, který propadl hazardu. Šéf pobočky obral klienty o padesát milionů

„Vlastně to začalo úplně banálně. Vykradli mi auto,“ popisuje svůj příběh jeden z poškozených, olomoucký podnikatel, který si přál svou identitu nezveřejňovat.

„Protože mi ukradli i klíče od domu, kde jsem měl v tu dobu v sejfu uložené peníze, dostal jsem strach, aby mi je neukradli taky. Tak jsem je vzal a odnesl do banky,“ pokračuje. Hned odpoledne zazvonil telefon. Volal šéf olomoucké pobočky Raiffeisenbank – Horní lán Jiří Schmidt. „Říkal, že mi ty peníze dokáže zhodnotit. Tehdy mi to nepřišlo vůbec zvláštní, ve dvou splátkách jsem mu svěřil dohromady dva miliony korun,“ pokračuje podnikatel s tím, že žádný výstražný alarm, že by o své peníze mohl přijít, nesepl. U banky měl účet deset let.