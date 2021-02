Lépe se mi dýchá, jsem vděčná, říká první pacientka s lékem Bamlanivimab

„Léčím se s rakovinou prsu, procházím chemoterapií a čeká mě operace,“ popsala Rádiu Impuls svou situaci Eva N., první pacientka, která v pražské Thomayerově nemocnici dostala lék Bamlanivimab. Lékařské zařízení ji pak bez komplikací propustilo domů.

Na konci února riziková pacientka zjistila, že je pozitivní na přítomnost koronaviru, přičemž se její stav začal velmi rychle horšit. „Měla jsem velmi vysoké horečky a hodně špatně se mi dýchalo,“ řekla.

Po přivolané pomoci ji záchranná služba odvezla na infekční oddělení Thomayerovy nemocnice.

„Po příjezdu se zjistilo, že není volná lůžková kapacita na mou hospitalizaci. Můj zdravotní stav stále ještě dovoloval jít domů a tak jsem souhlasila, že budu propuštěna do domácího léčení,“ popisuje.



Den na to se jí ozvala lékařka z plicního oddělení, která jí sdělila, že jí bude aplikován lék Bamlanivimab, který má bránit vážnému průběhu nemoci covid-19 a do Česka byl přivezen teprve ve středu.

Lékaři jí aplikovali medikament infuzí. „Asi hodinu jsem v nemocnici zůstala na pozorování a následně jsem byla propuštěna domu, protože jsem neměla žádné vedlejší účinky,“ řekla k průběhu.

Žena nyní tvrdí, že se jí lépe dýchá a ustala i vysoká horečka. I přes podání léku si ale stále stěžuje na dýchací obtíže, únavu, silný kašel. „Opravdu cítím vděčnost. Mám velkou důvěru v lékaře a jejich profesi,“ dodala k podání nového léku.

Lék Bamlanivimab je pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci a je u nich i riziko úmrtí. Nejúčinnější je, když se podá brzy po klinických projevech nemoci, a to zhruba do týdne. Dostávají ho krátce po nakažení.



Medikament obsahuje takzvané monoklonární protilátky, které znemožňují viru vstoupit do buněk. Napodobují tak činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce omezuje Bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent.

Thomayerova nemocnice obdrželo 500 ampulí léku. Podle potřeby ho pro pacienty dostanou i další nemocnice.