Bambini di Praga byla prestižní značka, Kulínský syn slavných rodičů. Co se dělo v dětském sboru?

Zbytečně zdrženlivý, ale ve festivalové soutěži rozhodně nepřehlédnutelný, hodnotí samostatný režijní a scenáristický debut Ondřeje Provazníka s názvem Sbormistr Mirka Spáčilová. Naopak jeho hlavní postava, resp. muž, který ji inspiroval, se slovy „zbytečně zdrženlivý“ popisovat nedá.

Mácha, jak se v dramatu jmenuje, využívá konkurenčního tlaku uvnitř proslulého pěveckého sboru k tomu, aby dostal náctileté dívky tam, kam chce on.

Jaký byl skutečný sbormistr Bambini di Praga Bohumil Kulínský a jak jeho chování zhodnotil soud?

Bambini di Praga byl vrcholový sport

Dětský pěvecký sbor Bambini di Praga byl v Československu a následně Česku slavný stejně jako Karel Gott či Helena Vondráčková. Založili ho v roce 1973 manželé Blanka a Bohumil Kulínští, navázali na poválečná Kulínčata, jak se neoficiálně říkalo Dětskému pěveckému sboru Československého rozhlasu.

Umělecká kvalita souboru byla vysoká, i za socialismu děti jezdily zpívat do západní Evropy či do tehdy jinak takřka nedostupného Japonska, kde pravidelně sklízely velké úspěchy. A po roce 1989 se spektrum zemí ještě rozšířilo, děti vystupovaly v Izraeli, Spojených arabských emirátech, Jižní Africe nebo USA.

Bambini di Praga s dirigentkou Blankou Kulínskou

Od roku 1989 do roku 2005 vydal soubor na čtyřicet nahrávek všech žánrů, od vysoce náročných skladeb vážné hudby přes hudbu lidovou až po populární. Skladby pro něj psali renomovaní skladatelé.

Vysoká profesionalita dětského sboru šla ruku v ruce s velkými nároky na jeho členy. Kulínští v roce 1990 založili Školu sborového zpěvu při Bambini di Praga, kde děti měly nejen hodiny zpěvu, ale také hudební nauku, hru na zobcovou flétnu, angličtinu a pohybovou výchovu. Přijímali děti od pěti let, do jejich školy chodily dvakrát týdně. Jakmile dítě postoupilo do koncertního oddělení, zátěž se zdvojnásobila.

„Můj pracovní týden získal tvrdý a neúprosný řád: ráno škola, odpoledne a večer sbor. A nebylo výjimkou, že se některé sborové aktivity konaly i o víkendech,“ vzpomíná někdejší člen sboru a pozdější dirigent Lukáš Jindřich ve své diplomové práci věnované Bambini di Praga. Zkoušky sboru pravidelně končily až ve 20 hodin, koncerty nebo natáčení se mnohdy protáhly až do pozdních nočních hodin. „Co se týče pracovního nasazení v koncertním oddělení, dalo by se přirovnat k vrcholovému sportu, což mnohdy bývalo sbormistrům vytýkáno. Na členy sboru byly kladeny vysoké nároky, vládla zde poměrně tvrdá disciplína, možnost uspět měli skutečně jen ti nejlepší,“ dodává.

Mladý, nadějný, talentovaný Bohumil Kulínský jr.

Dirigentem hlavního oddělení souboru se syn úspěšných a slavných manželů, Bohumil junior, stal v roce 1977, kdy mu bylo 18 let. Studoval tehdy dirigování na pražské konzervatoři. Měl už zkušenost s vedením Bimbi di Praga pro úplně nejmenší děti. Vystudoval brněnskou JAMU, nastartoval spolupráci souboru se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, působil jako šéfdirigent pardubické filharmonie, dirigoval orchestry v zahraničí.

Od roku 1995 hostoval pravidelně v Japonsku u prestižních orchestrů, v roce 1997 nastoupil k orchestru opery Národního divadla jako šéfdirigent a tuto funkci zastával až do roku 2002.

V devadesátých letech byl Bohumil Kulínský prototypem mladého, charistmatického, úspěšného muže, který pokračuje v budování rodinné značky.

Skvrna na jeho slávě přišla v roce 2004, když ho přišli zatknout policisté. Za zneužívání svěřenkyň.

Náctileté manželky

Trestné činy, kterých se podle vyšetřovatelů dopustil, sahaly do 80. let. Proč od jejich spáchání uplynul tak dlouhý čas k podání trestního oznámení? „Podal ho psycholog, který se od své ženy, bývalé Kulínského partnerky, dozvěděl, že Kulínský kdysi zneužil její sestru. A pak se svědectví nabalovala jako sněhová koule,“ vysvětluje ve svém článku reportér MF DNES Jakub Pokorný.

První i druhá Kulínského manželka byly bývalé sboristky. Margita Losová sbor navštěvovala od svých 11 let, s Kulínským začala chodit, když jí bylo 14,5 roku. „Považovala jsem to za vážnou známost, v osmnácti letech jsem se k němu nastěhovala a později jsme se vzali,“ popsala.

V září 1995 se podle svých slov dozvěděla, že Kulínský zneužil její sestru, když jí bylo 12 let, a později s ní také souložil. „Nedokázala jsem pochopit, že člověk, se kterým žiju a plánuju budoucnost, je schopen něco takového udělat,“ řekla Losová. Žena o několik let později o zneužívání řekla svému druhému muži, který se rozhodl podat trestní oznámení na policii.

Bohumil Kulínský přichází k soudu v Hradci Králové 28. srpna 2006 Bohumil Kulínský a Tomáš Sokol opouští Krajský soud v Hradci Králové

Také vztah Kulínského s druhou manželkou Lindou Vágnerovou začal brzy, když jí bylo 16 let. Podobně začal i vztah jeho rodičů. Blanka Kulínská v souboru zpívala a později pracovala a za Bohumila Kulínského se vdala v 19 letech, ženich byl o 25 let starší.

V době, kdy Kulínský začal se zneužíváním, mu bylo kolem 25 let. Odmítl obžalobu ze sexuálního zneužívání, ale přiznal, že s některými sboristkami měl milenecký poměr. Argumentoval mimo jiné tím, že mít v takovém věku vztah se 17letými dívkami není nic nenormálního. Svěřenkyně, které zneužil, ale byly i mladší, jedné bylo 12 let. Navíc vůči němu byly v závislém vztahu.

Zneužívání mělo různé podoby, od doteků ve sprše přes společné chození do sauny po klasický styk. Sbormistr byl obviněn z 49 případů, nakonec mu prokázali 19. Za to, že na zájezdech a soustředěních osahával 19 svých svěřenkyň na intimních partiích a s šesti z nich také souloži, mu hrozilo 12 let vězení, nakonec mu soud vyměřil 5,5 roku. Osmi zneužitým nebylo ještě 15 let.

Vlna podpory

Odhalení Kulínského chování v roce 2004 způsobilo ve společnosti šok. Málokdo věřil tomu, že se sbormistr dopustil toho, z čeho ho vyšetřovatelé vinili.

Blízký vztah sbormistra se svěřenkyněmi se ve společnosti považoval za čistě profesionální. O zneužívání dětí se na začátku milénia mluvilo jen v souvislosti se znásilněním. Oběti takového chování byly sekundárně viktimizovány, nevěřilo se jim.

„Někdo, kdo nezažil sexuální násilí, nemůže pochopit, jak těžké je vůbec o tom promluvit. Ale musíte to udělat. Nemůžete se mít lépe, pokud si sama nepřiznáte, že jste oběť, nekonfrontujete agresora, a hlavně, když se z toho nevymluvíte. Těm, kteří naše výpovědi bagatelizují, je třeba také předložit čísla,“ vysvětluje francouzská spisovatelka Vanessa Springora, která napsala knihu o svém vztahu s uznávaným spisovatelem Gabrielem Matzneffem v polovině 80. let minulého století. Jí tehdy ještě nebylo patnáct let, jemu táhlo na padesát.

Podporu Kulínskému tehdy vyjádřili třeba zpěvák David Koller, pedagog AMU a šéfdirigent BBC Symphony Orchestra Jiří Bělohlávek nebo zpěvačka a za za minulého režimu disidentka Marta Kubišová.

V roce 2005, kdy už Kulínský seděl ve vyšetřovací vazbě, podepsalo petici za jeho propuštění 40 osobností. V lednu 2009 byl odsouzen k 5,5 rokům vězení. V červnu 2011 byl po výkonu poloviny trestu podmínečně propuštěn na svobodu.

Poslední koncert Bambini di Praga

Soubor Bambini di Praga fungoval i za jeho pobytu ve vězení, řídila ho jeho matka Blanka Kulínská. V roce 2011 ale ohlásil ukončení činnosti a odehrál svůj poslední koncert v Městské knihovně v Praze. Důvodem bylo patrně to, že po aféře se nedařilo nabírat do jeho řad nové členy. „Sbor byl strašně poškozený. Částečně za to mohou i novináři, že neexistuje. Neměli jsme žádné ‚přijímačky‘, a když není dorost, tak nemůže být členstvo,“ řekla před posledním koncertem Kulínská.

Comeback, který se nekonal

Několik měsíců po propuštění vystoupil bývalý sbormistr v show Jana Krause. „Kdo se se mnou bude chtít bavit, tak se se mnou bude bavit bez ohledu na vše. A kdo to bude řešit, tak stejně přejde na druhý chodník,“ řekl tehdy.

Do uměleckého a společenského života se pustil na sklonku roku 2012 koncertní sérií Comeback Kulínský ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Jeho velký comeback se ale nekonal, dirigoval před poloprázdným sálem. Později se živil třeba jako taxikář.

V září 2018 Bohumil Kulínský zemřel, bylo mu 59 let. Nalezli ho bez známek života v jeho bytě, podle deníku Blesk byl krátce předtím hospitalizován a odešel na revers, aby si doma sbalil věci. Příčinou smrti byl akutní zánět ledvin.