Z Prahy k Baltu na jednu jízdenku. Skrz Polsko dojede vlak k cíli už za 9 hodin

Nyní jezdí z Česka do Polska jediný přímý vlak Sobieski, ten ovšem vyjíždí z Vídně a v Česku zastavuje jen na Ostravsku. Lidé z Čech tak nejprve musí jet například do Bohumína, tam přestoupit a pokračovat dál, cesta jim zabere 12 a více hodin. Jízdné vyjde na 800 až 900 korun.

Tento spoj zůstane zachován, ale od prosince 2024 k němu přibude linka Ex 32, vyjíždějící čtyřikrát denně z pražského hlavního nádraží.

Státní hranici překoná v Lichkově v Orlických horách. Zastavovat má v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Letohradě, Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. Dál pojede do polské Vratislavi, Poznaně, Bydhoště a cestu skončí v Trojměstí Sopoty, Gdaňsk, Gdyně. Tato trasa zabere v celé délce devět hodin. Ceny jízdného ještě nejsou známé, měly by být ale kolem 600 Kč.

„Lepší spojení než tohle dnes neexistuje. Stane se výhodou pro lidi ze západní a východní části republiky a Prahy, kteří už nebudou muset jezdit kvůli přestupu do Bohumína, což cestu urychlí,“ řekl MF DNES mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

„Takové spojení zde dlouho chybělo. Jsem přesvědčen, že tato česko-polská spolupráce podpoří vzájemnou turistiku i další ekonomické vztahy,“ ocenil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

České dráhy budou na provozu spolupracovat s polským státním dopravcem PKP Intercity. V praxi to znamená, že na hranicích se pouze vymění personál vlaku. Vagony ani lokomotiva by se měnit neměly. České dráhy nyní uvažují, že by na každodenní linku z Prahy k Baltu nasazovaly své nejmodernější lokomotivy Siemens Vectron, kterých má na železnici příští rok jezdit padesát.

Dnes je dráhy používají zpravidla na mezistátní linky, kde se využije jejich potenciál – dokážou totiž jezdit rychlostí až 230 kilometrů za hodinu. Díky tomu se například cesta i do polské Vratislavi stane konkurenceschopná autu. Cesta po železnici sem má z Prahy trvat čtyři hodiny, podobně jako autem.

Vlaky budou klimatizované, vybavené wi-fi a elektrickými zásuvkami pro dobíjení notebooků a mobilů. V prvním roce se počítá s roznáškou občerstvení, rok poté má jezdit i restaurační vůz.

Lákavé ceny

Polsko a zejména jeho přímořské oblasti se těší čím dál větší popularitě mezi českými dovolenkáři. U Baltského moře stále častěji zaznívá čeština, zejména kvůli nízkým cenám a dobré dostupnosti. Na to už několik let reagují České dráhy, které vždy v letních měsících vypravují z Bohumína dvě přímé vlakové linky Pirat a Wydmy do polských letovisek Leba, Kolobřeh, Hel a Sopoty. Několik přímých linek do Gdaňsku, Sopot a Gdyně vysílá i autobusový dopravce FlixBus.

Dle odhadů jelo loni do Polska 230 tisíc Čechů, což je o třetinu více než v roce 2019 před pandemií covidu. Rovněž Poláci si oblíbili Česko jako místo své dovolené, v roce 2022 jich přicestovalo 600 tisíc, čímž se po Němcích a Slovácích stali třetím nejpočetnějším národem, který v Česku tráví dovolenou.

Rostoucí české obliby Baltského moře si všímají sami Poláci. Mluvčí radnice v Gdyni Agata Grzegorczyková potvrdila, že i podle zájmu o využití městského infocentra je vidět, že Čechů jezdí do Polska stále více.

„Ještě před pandemií to bylo několik lidí týdně a v minulé sezoně Češi navštěvovali naše informační centrum téměř každý den. Změna je patrná,“ řekla mluvčí novinám Dziennik Bałtycki. V příští turistické sezoně zde chtějí rozdávat českojazyčné letáky s informacemi o městě.