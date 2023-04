Koalici čeká zásadní jednání. O výši DPH či rušení daňových výjimek

Po jednání vlády bude o úsporném balíku, který chce premiér a předseda ODS Petr Fiala představit začátkem května, jednat patnáct zástupců pěti stran vládní koalice. Premiér má 2. května o připravovaném vládním návrhu na konsolidaci státního rozpočtu jednat s prezidentem Petrem Pavlem.

Jeden z návrhů, o kterém uvažuje ministr financí Zbyněk Stanjura a který by měl přinést více peněz do rozpočtu, je sloučení dvou snížených sazeb DPH, které jsou v současnosti 10 a 15 procent. Nová snížená sazba by moha být 14 procent a do základní sazby DPH, která je nyní 21 procent, by se měly přesunout například některé služby. Podražit by ale mohlo také například pivo.

STAN jde o koaličních jednání s návrhem zachovat tři sazby daně z přidané hodnoty, přičemž základní sazba DPH 21 procent by mohla podle návrhu hnutí, který připravil šéf rozpočtového výboru Josef Bernard, ještě vzrůst. Ke třem sazbám se zatím klonili také lidovci.

„Zvýšení DPH je proinflační,“ udivily úvahy části koalice o zvyšování daně z přidané hodnoty exministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09.

„Pokud má někde docházet ke zvýšení výdajů pro rodiny, musíme jim to někde kompenzovat,“ řekl dříve šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. A tou kompenzací pro rodiny by mělo být zvýšení slev na dani.

„Jsem bytostně přesvědčen, že musíme hledat především rezervy ve výdajích, že se můžeme bavit o struktuře daní, o spotřební dani, o DPH, ale že celkové daňové zatížení má zůstat stejné,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Vláda zvažuje zrušit anebo omezit 15 daňových výjimek téměř za devět miliard korun ročně, uvedla Česká televize s odvoláním na materiál ministerstva financí. Na seznamu je třeba rušení tzv. školkovného, anebo daňové slevy na nepracující manželku či manžela. Zmizet by mohla i daňová sleva pro studenty.