Důchodce Jaroslav Balda, který je známý jako první český terorista, je po letech svobodným člověkem. Tehdy sedmdesátiletý penzista v létě roku 2017 pokácel stromy na tratě na Mladoboleslavsku, což vedlo ke srážce vlaků. Ve vězení si odseděl přes dva roky, nyní byl v pětileté zkušební lhůtě, kterou podle soudu prošel, uvedl web iRozhlas.cz.
Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu dvou vlaků ve Středočeském kraji. Motivem byla údajně nenávist k muslimům. Obžalován je z terorismu, za což mu hrozí trest pět až 15 let (7.1.2019) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Důchodce Balda motorovou pilou skácel 1. června a 28. července 2017 dva stromy na tratě na Mladoboleslavsku. Jen shodou šťastných okolností podle expertů na železniční dopravu nedošlo k vykolejení či převrácení vlaku. Na místě pak pachatel nechal několik letáků předstírajících, že to byl útok islámských teroristů.

„Nechtěl jsem dělat teror, nedomyslel jsem následky. Rozhodně jsem nechtěl nikoho zabít,“ říkal tehdy důchodce při výslechu. Obžalovaný své jednání vysvětloval obavami z přistěhovalců.

Za své jednání ho soud poslal na čtyři roky do vězení, propuštěný byl po uplynutí části trestu v prosinci 2020. „Došlo u něj k názorovému posunu, což bylo předmětem šetření soudu, jak nahlíží dnes na okolnosti páchání své trestné činnosti. Výkon trestu mu výrazně pomohl posunout se názorově jinam,“ popisoval před Baldovým propuštěním jeho advokát Aleš Tolnay.

„Už je to jen střípek z temné minulosti“

Nyní se podle Okresního soud v Nymburce Balda osvědčil, prošel nastavenou zkušební lhůtou pěti let a k 27. lednu se stal svobodným člověkem.

Zkušební lhůta Baldovi uplynula loni 8. prosince. Tím však celý proces, na jehož konci bylo osvědčení, teprve začal. Soud tehdy obdržel závěrečnou zprávu od Probační a mediační služby, kde se Balda musel pravidelně hlásit. Právě služba dohlížela na završení jeho nápravy.

„Ve zprávě byla spolupráce s podmíněně propuštěným hodnocena velmi kladně, psychiatrická léčba odsouzeného byla v prosinci 2025 ukončena,“ sdělila redakci dozorčí úřednice soudu Jitka Vaňková. Soud si ještě vyžádal stanovisko policie, prověřil evidenci přestupků a rejstřík trestů. Vše bylo čisté. Na doporučení žalobce pak osvědčení vydal.

Baldovi se podle portálu iROZHLAS.cz daří dobře. „Žije naprosto klidným životem. Tohle je v zásadě jen střípek z temné minulosti, který na něj dolehl tím, že mu to usnesení přišlo. Myslím, že dnes už má úplně jiné myšlenky,“ uvedl Baldův právní zástupce Tolnay.

