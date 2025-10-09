Promlčeno. Policisté odložili případ Balaštíkové, chtěla si objednat zabití psa

  14:17
Policie odložila kvůli promlčení případ končící poslankyně Margity Balaštíkové zvolené za ANO, která se podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela. Na odložení kauzy ve čtvrtek upozornila Česká televize. Balaštíková nahrávky označila za podvrh. V létě politička v reakci na kauzu pozastavila členství v hnutí ANO.
Margita Balaštíková (25. května 2023)

Margita Balaštíková (25. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík nahrávky podle portálu Seznam Zprávy pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě v době po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou.

Balaštíková na nich opakovaně mluví o tom, že si chce objednat zastřelení psa nové partnerky svého tehdy ještě manžela. „Případ jsme kvalifikovali jako přestupek proti občanskému soužití, konkrétně jiné hrubé jednání. Z důvodu jeho promlčení byl případ odložen,“ potvrdil ve čtvrtek uherskohradišťský policejní mluvčí Radomír Šiška.

Od dětství jsem zvířecí máma, tvrdila Balaštíková, která chtěla nechat zabít psa

Krátce po zveřejnění označila Balaštíková nahrávky za podvrh. „Tohle je klasický příklad článku psaného na objednávku - bez ověření faktů,“ uvedla v srpnu poslankyně. „Já jsem nic neudělala,“ řekla Seznam Zprávám. Podle portálu ale soudní znalkyně Marie Hes Svobodová potvrdila, že nahrávky jsou pravé, neupravované a mluví na nich Balaštíková.

Poslankyně už dřív kvůli tajnému nahrávání podala trestní oznámení, které však policie loni v červenci odložila.

Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš

Donedávna byla Balaštíková stínovou ministryní zemědělství. Poslankyní je od roku 2013. Mandát měla obhajovat v říjnových volbách ve Zlínském kraji ze druhého místa kandidátky. Po zveřejnění nahrávek však členství v hnutí pozastavila a ANO ji z kandidátky vyškrtlo.

Podle dalších nahrávek zveřejněných portálem Seznam Zprávy se Balaštíková údajně snažila také využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.

Báječné léto pod psa a výhrůžka Betyně. Češi se baví kauzou poslankyně Balaštíkové

Touto kauzou se zabývá zlínská policie. „Případ stále prověřujeme,“ řekla ve čtvrtek zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v srpnu nařídil komplexní kontrolu fungování Krajské hygienické stanice Zlínského kraje po odborné i procesní stránce. Zaměřit se má také na postup hygieniků právě v případu Balaštíkové.

Nejčtenější

