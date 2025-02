Kdo nemá bydlení, nemá chuť na školu, říká terénní pracovnice o Romech

„Bezdomovci se stávají celé rodiny s malými dětmi, kdy se lidé stěhují z místa na místo, jen s igelitkami a pytli a pořád začínají někde od začátku,“ říká Balabánová v rozhovoru pro MF DNES, který navazuje na reportáž ze segregované školy.

Zhruba čtvrtina dětí v segregované Základní škole Gebauerova v Ostravě nedokončí devátou třídu. Všímáte si, že rodiče nemají motivaci děti do školy posílat?

S některými rodinami pracuji už ve druhé, třetí generaci. Ta situace není úplně jednoduchá a jednoduché to v této oblasti nemají ani školy. Hrozně moc udělal covid, tedy že děti dva roky nechodily do školy. Je to obecně ztráta pro všechny děti, ale u dětí z romské komunity u nás je ta ztráta ve výuce a školní docházce tak velká, že se nedá dohnat. Motivace se právě v době covidu ztratila. Velmi obtížně se to bude narovnávat.

Pomohlo by, kdyby školy v Ostravě byly méně segregované, tedy že by romské děti chodily do škol s početnějším zastoupením majority?

Ta situace se segregací není ze včerejška. Na třech školách v naší lokalitě se vyvíjí více než deset let. Že jsou tyto školy hojně navštěvované romskými dětmi, je samozřejmě proto, že v této lokalitě v Ostravě Romové žijí a školy jsou jim nejblíže.

Pokusy o desegregaci tu už byly. Rozpuštěna byla například, v nedávné minulosti, jedna nejmenovaná základní škola v jiné městské části Ostravy, kterou také navštěvovalo dost romských dětí. Transformovala se na základní školu waldorfského typu. Některé děti zůstaly, další začaly chodit do jiných. Jde to. Ale nevím, zda by se to podařilo v Přívoze.

Co tomu brání?

Romská komunita v Přívoze je opravdu početná, odhadem několik stovek lidí. Je tu také značná obměna rodin. Školy, do kterých děti chodí, by jim měly být co nejblíže. Pedagogický personál je připravený s těmito dětmi pracovat. A nedělají to vůbec špatně, opravdu klobouk dolů před pedagogy.

My v nízkoprahových zařízeních v té lokalitě máme ještě trochu horší pozici než kantoři. Musíme si autoritu u dětí budovat zezdola, ne z pozice učitele, který je přirozenou autoritou. Víme, jak děti na různé podněty reagují. A víme, že ta práce s nimi není jednoduchá.

Bylo by pěkné, kdyby se nám podařilo přesvědčit rodiče, aby zapsali dítě na školu v jiné městské části. Jedna věc je přesvědčit rodiče a druhá, zda by do takové školy bylo dítě přijato.

Nebyl by ale problém také s dopravou?

No právě. Velmi obtížně budeme přesvědčovat rodiny, ať dětem zakoupí měsíční předplacenou jízdenku. Romští rodiče se o své děti velmi bojí, doprovázejí je pravidelně do školy i ze školy. A to zdaleka nejenom prvňáky, ale i starší děti. A protože často mají tito školáci i mladší sourozence, tím autobusem by musela jet dvakrát denně třeba tříčlenná nebo i početnější skupina. Nevím, jak by to rodiny dělaly na denní bázi.

Co s tím jde dělat?

Bylo by bezvadné, kdyby bylo možné získat pro rodiny přiměřené a dostupné bydlení třeba v jiné lokalitě. To by bylo řešení. Ostrava má několik projektů sociálního bydlení, ale to je kapka v moři, byť skvělá.

Jenže poptávka zdaleka přesahuje, co tyto projekty nabízí. Kdyby část rodin z této lokality získala přiměřené bydlení v jiné čtvrti, bylo by to super. Ne bydlení na ubytovnách nebo u soukromníků, kteří leckdy šroubují ceny nájmů vysoko.

Byli jsme se podívat v Palackého ulici, kde bydlí hlavně Romové. Narazili jsme tam na sedmičlennou rodinu, která za třípokojový byt na ubytovně platí 22 tisíc měsíčně. Je to běžné?

Já vám ty částky nepotvrdím, ale naši sociální pracovníci pomáhají rodinám hledat bydlení, pokud o něj přijdou. A i s takovou částkou se už jistě setkali.

Romové si stěžovali třeba i na nedostupnost lékařů, včetně pediatrů. Vnímáte to taky?

Ano. Ne že by lékaři odmítali někoho, protože je Rom. Není za tím rasismus. Problém je, že lékařů je málo, jsou to většinou lidé v důchodovém věku.

Když tady v lokalitě skončí lékař, ať už praktický nebo dětský, tak za něj není náhrada. Jedna ze zakázek, které řešíme, je hledání praktického lékaře, eventuálně pediatra pro naše uživatele.

A mají Romové z této lokality vůbec zájem být u lékaře zapsaní?

Většinou k lékaři chodí, až už je pozdě. My se snažíme lidi co nejvíce podpořit. Praktické lékaře pro naše uživatele hledáme i přes lékařskou komoru. A to teď nemluvím o zubařích, s těmi je neuvěřitelný problém plošně. Maminky většinou chtějí, aby aspoň jejich dítě mělo pediatra. Na sebe nehledí.

Jaký je věkový průměr matek?

Rozhodně už to není patnáct, sedmnáct let. Většina našich uživatelek jsou zletilé matky. Nezletilých je minimum.

Slyšeli jsme tu i názor, že lidem, kteří mají více dětí, se nevyplatí pracovat, ale pobírat dávky. Co si o tom myslíte?

Nevím, do jaké míry může někdo říkat věci typu: mají tolik dětí proto, že si dovedou spočítat, kolik dostanou dávek. Sama takhle vůbec neuvažuji. Romové měli děti vždycky a vždycky je budou mít. Říkají, že děti jsou schůdky do nebe.

Když jsem začínala jako učitelka v roce 1987, měly maminky běžně pět, osm dětí. To už zdaleka takto není. Ano, máme klientky s osmi, jedenácti dětmi, ale to jsou výjimky.

Zmínila jste, že v romských lokalitách se rodiny velmi často mění. Je to jednou z příčin slabé školní docházky?

Ano, řekla bych, že pro záškoláctví snad tou nejvýraznější. Protože když jeden den bydlíte u příbuzných a za dva týdny už bydlíte někde úplně jinde, tak školní docházka musí nutně trpět. A ztráta trvalého domova je pro rodiny úplně největší překážkou v tom, aby děti dosahovaly kvalitního vzdělání. Aby byly motivované jít studovat dál na střední školu.

My ty děti na středních školách a učilištích máme. Ale už nikdo nemonitoruje, jestli tu školu dokončí. Nastoupí, ale v pololetí skončí. Jednou z příčin je právě nestabilita rodinného zázemí.

Jsou tu i rodiny bez domova?

Ano, máme uživatele, kde se bezdomovci stala celá rodina s malými dětmi, kdy se lidé stěhují z místa na místo, jen s igelitkami a pytli a pořád začínají někde od začátku. Nemají ledničku, pračku, základní vybavení pro děti… A v tom ty děti mají žít a chodit řádně do školy? Jak je tam chcete posílat, když jim ani nemůžete vyprat a nevíte, kde budete bydlet příští měsíc?

Pomůže s tím projednávaný zákon o sociálním bydlení?

Chci věřit, že to tento začarovaný kruh rozetne. Nebylo by pro takovou rodinu, stát i obec výhodnější, kdyby měla možnost získat do nájmu běžný byt, za v místě a čase běžné nájemné a mít šanci vybudovat pro děti trvalé zázemí? Jistě, jsou rodiny, a nejen romské, které toho bohužel nikdy nebudou z mnoha důvodů schopné. Pro takové by tady měly být ubytovny.

Chybí dětem pozitivní vzory?

Ty jsou velmi potřeba. V komunitě jich je pořád málo, i když jich obecně přibývá. Aby děti někoho braly jako vzor, musejí k němu tíhnout. Většinou to nejsou učitelé, ale příbuzní. Uživateli našich nízkoprahových služeb v Přívoze jsou zejména děti a mladí, kteří ve svém nejbližším okolí kladné vzory, až na výjimky, nemají. A když v rodině máme lidi, kteří dlouhodobě nepracují…

Tak?

Děti vidí, že se takto dá žít. Že dostávat peníze nerovná se pracovat, vytvářet hodnoty. Ale mají zažité, že peníze se berou na poště, kam si přijdu se složenkou. Tento způsob života děti vnímají jako běžný a velmi těžko se to změní, pokud to rodiny samy nebudou chtít.

Je ale potřeba dodat, že řada lidí z romské komunity pracuje. Bohužel většinou nelegálně, protože se jim to z důvodu předlužení finančně nevyplatí.

Podle jedné ze zdejších maminek by si děti neměly kde hrát, nebýt vašeho centra. Třeba i kvůli tomu, že je kolem Palackého ulice poměrně rozšířená drogová závislost.

Ano, jedou tam různé věci. Je to lokalita, kde žije mnoho lidí, kteří mají nějaký problém v sociální oblasti. Na ně se nabalují všechny možné a spíše negativní jevy. A ano, závislosti na různých látkách tam jsou také. Osobně neznám dítě od dvanácti let výše, které by neexperimentovalo nebo nemělo nějakou zkušenost s návykovou látkou. Nejčastěji je to cigareta. Velmi obtížně se s tím bojuje.