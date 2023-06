Letošní Bahna lákají nejen na vojenskou techniku, ale i prezidenta-moderátora

Třiadvacátý ročník zahájí v devět hodin exhibiční vystoupení Posádkového velitelství Praha a následně koncert Ústřední vojenské hudby. Ministryně obrany Jana Černochová po průletu vojenské techniky vyslechne hlášení a za tónů státní hymny bude vztyčena vlajka. Tím budou letošní Bahna zahájena.

Pořadatelé ale slibují i výjimečného hosta v podobě vrchního velitele ozbrojených sil prezidenta Petra Pavla. Ten byl náčelníkem Generálního štábu armády a již dříve ukázky komentoval. V armádě dosáhl nejvyšší hodnosti armádního generála a stál i v čele vojenského výboru NATO. Zkušeností ke komentování má tedy více než dost.

Divácky atraktivní defilé vojenské techniky AČR, ale i historické techniky přinesou ukázku nejen nových zbraní, například vozů Pandur, ale i techniky, která se použila v II. světové válce. Ta je nejen z vlastnictví armádních muzeí, ale i soukromých sbírek nadšenců klubů vojenské historie. Ti každoročně připravují náročné ukázky, které přibližují tvrdé boje.

Svobodova armáda při historické ukázce

Letošní ukázka s názvem Svobodovci za svobodu přiblíží činnost 1. československého armádního sboru, kterému se přezdívalo Svobodova armáda. Udává se, že v něm sloužilo 60 tisíc mužů a žen. Osvobozovacích bojů se přímo účastnilo okolo 22 tisíc vojáků ve třech pěších, jedné tankové a jedné výsadkové brigádě.

Počátkem září 1944 před bitvou v Dukelském průsmyku bylo ve sboru vojáků české národnosti, kteří se narodili přímo na území ČSR, jen 5,6 procenta. Nejvíce bylo Volyňských Čechů, a to 42 procent, 24 procent tvořili Rusíni a Ukrajinci, 20 procent Slováci. Bojové ztráty kompenzovala mobilizace na osvobozených územích. Při přechodu na Moravu počátkem května 1945 měl sbor asi 18 tisíc až 20 tisíc vojáků.

Armáda divákům předvede schopnosti výsadkářů ze 43. výsadkového pluku, vojáků 7. mechanizované brigády, 4. brigády rychlého nasazení, ale také dělostřelců z Jinců. Ti mohutnou salvou ze samohybných houfnic Dana každoročně zahajují akci, kterou navštěvují desetitisíce lidí.

Den pozemního vojska Bahna 2021 s ukázkami historické techniky se konal 26. června 2021 v obci Strašice na Rokycansku. Na snímku tank T72M.

Vojenská policie se předvede po boku s Policií ČR, ukázku zásahu ukážou i příslušníci Vězeňské služby a při hašení požárů se představí také příslušníci z Hasičského záchranného sboru ČR.

Moderní prvky vzájemné komunikace, navádění na cíl, ale také ochrany proti kybernetickým útokům z venčí představí při společných ukázkách 53. pluku průzkumu a elektronického boje. To vše doplněno o logistickou podporu 14. pluku.

Děti i dospělí se mohou těšit také na ukázky novodobé techniky, historických unikátů, ale i to, co bude součástí modernizace současné armády. Pro děti bude připravena řada her a kvízů u stánku obrany POKOS. Lákat ke vstupu do armády bude u svého stánku náborový tým. Kompletní program a přehled ukázek jsou na stránkách Nadace pozemního vojska AČR, která je organizátorem akce.