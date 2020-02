Bagr, který boural dům v Prešově, nemá konkurenci. Dosáhne až do 68 metrů

Jen co bagr srovnal budovu se zemí, koupila jej česká firma Cannoneer. Rovnou ho převezla do elektrárny v Kladně a hned zapojila do demolice komína.

Přesun demoličního bagru probíhá vždy v rozloženém stavu. Jeho následné sestavení pak zabere dva až tři dny. Záleží ale třeba i na počasí. Jen samotné teleskopické rameno musí zvedat jeřáb s nosností 200 tun.

Do povědomí lidí se však tento demoliční unikát dostal v souvislosti s tragickým výbuchem v panelovém domě ve slovenském Prešově. Žádná jiná dostupná technika totiž nedokázala dosáhnout až úplně nahoru. Právě proto tam nastoupil tento – dnes už český speciál, který postupně rozebíral horní části domu tak, aby jej mohli policisté za pomoci dronů prohledat.

Práce to ale nebyla jednoduchá. „Nevěděli jsme, jak se bude stavba po takovém výbuchu chovat, jestli třeba nezačne něco odpadávat na jiné straně nebo jestli se nezřítí všechna čtyři nejvyšší patra najednou,“ říká technický ředitel divize demolice společnosti Cannoneer Jiří Raszka.

Operátor demoličního bagru Jaroslav Němec dodává hned hlavní výhodu tohoto stroje při bourání domu v Prešově: „Vzhledem ke konstrukci tohoto bagru jsem nemusel zbytečně popojíždět kolem domu a na všechna místa jsem dosáhl z jednoho místa, což bylo samozřejmě bezpečnější. Předtím jsem pracoval s dvouramenným bagrem a s tím by takovéto bourání vůbec nešlo.“

Dosáhne do 68 metrů

V Česku i okolních zemích se používají demoliční bagry s dosahem kolem 51 metrů. Právě tento speciál však dosáhne až do výšky 68 metrů. „Tím jsme tak překročili určité možnosti, které v naší branži dosud byly,“ dodává Raszka s tím, že tento stroj disponuje teleskopickým ramenem, což většina demoličních bagrů nemá. Z 24 metrů se tak může rameno prodloužit až na 40 metrů. Další výhodou je, že je trojramenný.

„Běžné bagry mají dvě ramena. Od kabiny vede hlavní rameno, na které je napojeno druhé, kdy na konci už je umístěné pracovní nářadí. Demoliční triple rameno má ale tři segmenty – hlavní rameno, v našem případě teleskopické, dále pak středové rameno a koncové rameno. Až na něm je pracovní nástroj,“ popisuje demoliční bagr Raszka.

Díky tomu, že je možné ramena ohýbat hned ve třech bodech, je flexibilita pracovní polohy obrovská. Operátor stroje se tak může dostat do polohy, jaké by s běžným bagrem jen těžko dosáhl. A navíc kvůli tomu ani nemusí kolem budovy popojíždět. Z jednoho místa totiž dosáhne mnohem dále. „Když už do některých míst z kabiny nevidím, pomáhá mi kamera, umístěná na rameni. Na obrazovce pak mohu sledovat, kam s nůžkami sahám,“ vysvětluje operátor stroje Jaroslav Němec.

Stačí vysunout

Flexibilita je asi to nejcennější, co tento stroj nabízí. Složit se dá z různě dlouhých středových a koncových ramen, přičemž se dají vytvořit hned čtyři různě dlouhé varianty. Kromě toho je možné kombinovat i různé druhy nůžek, protože na každou konstrukci je potřeba jiných.

Stejně tak rozhoduje i pracovní výška. „Pokud tedy pracujeme ve výšce 68 metrů, musíme volit ty nejlehčí o váze 1,4 tuny. Pokud bychom dali těžší, hrozilo by převrácení stroje,“ vysvětluje Jiří Raszka s tím, že ty nejtěžší nůžky mají váhu až 4 tuny a používají se až na práci v daleko nižší výšce