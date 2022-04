V Česku by byla tragédie s babyboxem téměř nemožná, říká zakladatel Hess

„Je to v podstatě středověk. Nemůžeme dovolit, aby maminky mohly odkládat děti takovýmto způsobem. Měli bychom jim naopak připravit podmínky pro to, aby si třeba takový krok rozmyslely anebo zajistily rychlý přechod miminka k adoptivním rodičů,“ kritizovala systém boxů pro CNN Prima NEWS senátorka Jitka Chalánková.

Podle ní se nedá přínos babyboxů prokázat. „Česká republika je za ně dlouhodobě kritizována ze strany Výboru pro práva dítěte OSN. Nelze s určitostí říci, že by zrovna děti odložené v babyboxech nutně musely skončit v popelnicích. Může jít o zcela jinou skupinu matek. Dítě má právo znát svou identitu. Je třeba myslet na to, že po tom začne toužit. Babyboxy jsou v ČR dlouhodobě tolerovanou soukromou iniciativou. Zákon jejich provozování nijak neupravuje. Jenže ohrožené či opuštěné dítě má být plně pod kontrolou státu,“ dodala Chalánková.

Právě ona ještě jako poslankyně proti systému babyboxů veřejně vystupovala a svým kritickým postojem se netají ani dnes.

Ve svém přístupu je ale poměrně ojedinělá. Od doby, kdy byly babyboxy v Česku zavedeny, uplynulo totiž už 18 let a bouřlivá debata, která tehdy probíhala, utichla. Mohlo by se zdát, že jde o veskrze pozitivní věc, která maminkám v nesnázích pomáhá.

Český babybox je jiný než slovenský

„Je to velké neštěstí, které se mě hluboce dotýká. Obávám se důvodně, že zpráva o mrtvém děťátku ve slovenském ‚babyboxu‘ může důvěrou v naše zařízení otřást. Aby se něco podobného stalo i u nás, je téměř nemožné. Naše boxy už zachránily stovky životů a doufám, že to tak bude pokračovat,“ uvedl pro CNN Prima NEWS zakladatel zdejších babyboxů Ludvík Hess.

Zároveň vysvětluje i to, že systém fungování v Česku je jiný. Nemělo by tak prý k tomu, co se stalo na Slovensku, dojít.

„Babybox je po technické stránce něco úplně jiného než slovenské zařízení. Ve chvíli, kdy otevíráte dvířka tlačítkem, tak v tu chvíli už se ozývá signalizace. Je to tolikrát jištěné a informace o přítomnosti miminka je vyslána hned několika lidem. Je to i blokované pro případ, že by došlo k poruše. Box se v takovém případě vůbec neotevře,“ dodal Hess.

Je nesmyslné babyboxy rušit, míní Válek

Podporu má zakladatel boxů pro odkládání dětí i u současného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09.

„Je faktem, že babyboxy zachránily obrovské množství dětí. Ty našly své rodiny. Řada párů, které děti nemohou mít, je mohou adoptovat a ty pak mají plnohodnotný život. Vnímám jako nesmyslné babyboxy rušit, naopak je potřeba je udržovat v kvalitním stavu tak, aby byly absolutně bezpečné, aby novorozencům nabízely maximální ochranu, aby dávaly jistotu těm, kteří tam své dítě z důvodu situace, která je pro ně neřešitelná, odloží,“ uvedl na dotaz CNN Prima NEWS na středeční tiskové konferenci po jednání vlády ministr Válek.

V tom s ním souhlasí i poslanec ODS Jan Bauer, který vzpomíná na dobu, kdy se boxy začaly po Česku rozšiřovat.

„Ještě v roce 2005 jsem byl starostou Prachatic a vzpomínám si, jak jsme usilovali o to, aby každé město mělo babybox. ČR od té doby ušla velký kus cesty. Myslím, že změny nejsou úplně na místě. Rozumím tomu, že společnost se mění, ale myslím, že než přistoupit k něčemu zásadnímu, je třeba o tom velmi vážně debatovat. Každé zachráněné dítě je zázrak. To současné ukotvení babyboxů je relativně velký úspěch,“ řekl pro CNN Prima NEWS poslanec a člen zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Jan Bauer.

Cikrt: Tato cesta odvádí děti od maminek

To, že by šlo o protizákonný systém, odmítá i bývalý tiskový mluvčí resortu zdravotnictví a velký kritik boxů Tomáš Cikrt. Sám jejich fungování nepodporuje, ale dogmaticky by proti nim také nebojoval. Společnost je podle něj přijala.

„Pořád na to mám kritický názor. Ten se netýká technického vybavení, ale spíš sociálních aspektů. Je to cesta, která odvádí děti od maminek. Není využito jiných příležitostí, jak by s těmi maminkami zůstaly. Stojím si za tím, že děti se odkládat nemají. Volíme si jednodušší cestu problému, který neumíme jinak řešit,“ uvedl Cikrt s tím, že by ze selhání jednoho zařízení na Slovensku, které navíc funguje na jiné bázi než ta česká, nevyvozoval závěry o jejich rušení.

Systém podle něj není protizákonný, ale fungování babyboxů prý není dostatečně legislativně ošetřené, s čímž souhlasí s Chalánkovou.

„Kdyby to bylo protiprávní, už to dávno právníci rozstříleli. Nemá to dostatečnou legislativní podporu, ale není to nezákonné. Spíše bych se ptal, jak funguje nemocnice. Třeba byl box (na Slovensku) špatně umístěn. Nechtěl bych to spojovat, bylo by to moc laciné. Nejsem fanatický odpůrce, který by se k nim kvůli nesouhlasu šel přivazovat. Většinová společnost to akceptuje, což je podstatné,“ dodal Cikrt pro CNN Prima NEWS.

První babybox byl v Česku otevřen 1. června 2005 a k dnešnímu dni jich je celkem 81. Podle zakladatele českých babyboxů Ludvíka Hesse se díky nim už podařilo zachránit život 234 děťátek.