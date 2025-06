„Jako chovatel koní jsem věnoval péči odchovu hříbat. Zrození nového života je úžasné. Velmi mě zasáhly informace o tragických případech mrtvých novorozeňat pohozených jako odpad. Řekl jsem si, že takhle to nemůže pokračovat,“ vzpomíná spisovatel a chovatel koní Ludvík Hess.

I ve svých 78 letech v projektu stále pokračuje. Dnes v poledne, na Mezinárodní den dětí a přesně po dvaceti letech od zprovoznění prvního, slavnostně otvírá modernizovaný babybox druhé generace v sídle zdravotnické dopravní služby Liptrans v Trutnově.

I přes počáteční boj s úřady, politiky, pediatry či šéfy nemocnic a kojeneckých ústavů jich postupně rozmístil po republice 88. Jsou už ve všech okresních městech i několika menších. Většina babyboxů je zabudovaná v nemocnicích, několik na stanicích záchranné služby, tři na radnicích v Praze, dva v domovech seniorů v Táboře a Chrudimi, ale pár dalších i na jiných budovách s nepřetržitým provozem. Lidé do nich postupně vložili již 277 dětí, nejvíce v Praze – 49.

Babybox je speciálně upravená kovová schránka, která umožňuje kdykoli anonymně, bezpečně a legálně odložit novorozeně, o které se matka nemůže nebo nechce starat. Policie po rodičích nepátrá. Po otevření dvířek lze dítě vložit do vaničky v klimatizovaném a větraném boxu. Hned poté se automaticky spustí alarm na novorozeneckém oddělení nebo v centrálním dispečinku a o dítě se postarají zdravotníci.

Kritika neustává

Smyslem babyboxů je snížit úmrtí novorozeňat, o které jejich rodiče pečovat nechtějí. To se daří. I přesto projekt od počátku budí kontroverze. Měl a stále má řadu odpůrců. Například Výbor pro práva dítěte při OSN upozorňuje, že anonymní odložení novorozence může být v rozporu s právem dítěte na identitu a kontakt s biologickou rodinou.

Podle části lékařů je problém, že anonymně odložené děti neznají nemoci rodičů, což může i v budoucnu komplikovat zdravotní péči. Jiní kritici upozorňují na to, že existence babyboxů může svádět rodiče k tomu, aby místo hledání pomoci dítě jednoduše odložili. A doporučují zajisti větší podporu matkám, aby se nedostávaly do situací, které je nutí zbavovat se svých dětí nebezpečným způsobem.

Jenže s lety a zkušenostmi převážili příznivci babyboxů i jejich sponzoři, pořízení jedné schránky stojí asi 400 tisíc korun. Praxe ukázala, že pro řadu žen je to jediné východisko z krizové situace, kdy si zachovají anonymitu, ale přitom dají dítěti šanci na život v lepších podmínkách.

„Jiná možnost dodnes není. Předávání dítěte k adopci ani takzvané anonymní porody v Česku nejsou zcela anonymní,“ říká Ludvík Hess s tím, že by byl raději, kdyby babyboxů nebylo zapotřebí.

Některé odložené děti už dospěly

První z dětí, které prošly babyboxy, už jsou dospělé. Další dospívají. Jen pár z nich se vrátilo ke svým matkám nebo jiným příbuzným. Většina získala nové rodiny. O tom, že byly v babyboxu, děti vědí. Adoptivní rodiče jim odmala vyprávějí formou pohádek, jak se od biologické maminky dostaly k současným rodinám. Zmiňují třeba „domeček,“ kterým myslí babybox. Většina dětí je s tím srovnaná, někdy se vyptávají víc, někdy méně, ale neradi o tom mluví veřejně.

Jednou z mála výjimek je čtrnáctiletá Dominika Budinová z Bašky na Frýdecko-Místecku. „Ví to od narození a nevnímá to jako zátěž, ale někdy spíš jako výhodu, protože je výjimečná,“ směje se její táta Aleš Budina. Pro něj i manželku Martinu jsou děti vším. Adoptovali jich pět. Dominiku získali do péče jako své druhé dítě krátce poté, co ji někdo v roce 2010 odložil do babyboxu v Městské nemocnici Ostrava.

Dobře, že babyboxy jsou, říká dívka

Žákyně osmé třídy základní školy slova táty potvrzuje. „Všichni v mém okolí to vědí a spolužáci s tím nemají problém. V minulých dvou letech se mi ve škole posmívaly některé děti z jiných tříd, že nemám biologické rodiče. Tehdy jsem si to brala hodně osobně. Ale po nástupu do osmičky jsem se s tím srovnala a rozhodla se, že je budu ignorovat,“ líčí Dominika.

Je spokojená, s rodiči má velmi dobré vztahy. Několikrát se setkala se zakladatelem babyboxů i jinou dívkou se stejným osudem. Ludvík Hess dostává od rodiny každý rok vánoční cukroví, před lety ji provedl Prahou. V minulých dnech tam rodiče doprovázeli Dominiku znovu, tentokrát na Grand Finále taneční soutěže, kam dívka postoupila s týmem taneční skupiny Aktiv. Ten získal v juniorské kategorii disko-dance 3. místo. Rodiče dceru podporují, jsou rádi, že ji baví tanec, knížky i škola.

„Na prvním stupni mi rodiče pomáhali, teď už se učím sama a baví mě to. Na vysvědčení mám jedničky, sem tam dvojky. Chci jít na střední a pak na vysokou školu, ráda bych studovala práva nebo medicínu,“ líčí kurážná dívka. Na babyboxy má jasný názor: „Je dobře, že jsou.“

Mimo provoz

Zatímco na Slovensku či v Itálii se stalo, že podobná zařízení selhala a dvě děti, na které neupozornil alarm, zemřely, v Česku takový problém nebyl. Podle Hesse jsou schránky kontrolované a jednou týdně se ověřuje jejich spolehlivost.

Občas je ale některé zařízení z různých důvodů mimo provoz. Aktuálně je to případ babyboxu v Neratovicích, kde loni skončil provoz nemocnice s nepřetržitou péčí a nový nájemce poskytuje zdravotní služby jen ve dne.

„Navrhl jsem městu, že napojíme babybox na dispečink městské policie, která sídlí na radnici. V případě alarmu by strážníci požádali o převoz dítěte do nemocnice záchrannou službu. Ale bohužel to nedopadlo,“ říká Ludvík Hess.

Starostu Neratovic Romana Kroužeckého situace mrzí. „Byl bych moc rád, kdyby ve městě znovu fungoval babybox, do kterého v minulosti lidé vložili dvě děti. Jednal jsem o tom s městskou policií, záchrankou i krajem, který ji zřizuje. Ale shodli se, že to není možné,“ říká Kroužecký.

Podle něj sice strážníci slouží nepřetržitě, ale nejsou vybavení k převozu novorozence. Záchranná služba ano, ale ve městě má pouze jednu posádku. „Pokud bude sanitka na výjezdu, nemůže zaručit rychlý převoz dítěte. Jsme malé město s šestnácti tisíci obyvateli. V této chvíli nevidím žádnou možnost, jak zajistit nepřetržitý a pro dítě bezpečný provoz babyboxu. Spíš se budeme muset domluvit na odstranění cedulek, které navigují k uzavřené schránce,“ dodává starosta.