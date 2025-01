První letošní dítě v babyboxu. Rodiče si odložení nezvykle hned rozmysleli

Jen krátce po půl šesté večer se 1. ledna rozezněla signalizace v sídle Úřadu městské části Praha 8. Alarm znamenal jediné – někdo odložil dítě do zdejšího babyboxu. Šlo o dvoutýdenní holčičku, které přišla na pomoc vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zuzana Holíková.

„Je to holčička stará 14 dní a získala pořadové číslo 271. Byla odložena ve středu 1. ledna v 17:32 hodin. Na sobě měla sněhově bílý kabátek a bílou čepičku,“ informoval zakladatel sítě babyboxů v Česku Ludvík Hess. Holčičku na počest pracovnice úřadu pojmenoval Zuzanka.

Příběh měl ale jeden nečekaný zvrat. Jen pár vteřin po zavření se dvířka boxu opět otevřela. „U odložení byli oba rodiče, kteří si odložení vmžiku rozmysleli,“ uvedl Hess.

„Že by někdo dal dítě do babyboxu a během několika vteřin jej zase vyndal, to se ještě nestalo,“ říká Hess. Vzácné jsou také případy, kdy se o dítě rodiče či příbuzní přihlásí po čase, podle Hesse jde za téměř dvacet let fungování babyboxů o jednotky případů.

„S rodiči probíhají diskuze o řešení jejich těžké životní situace. Večer byli v nějaké situaci a rozhodli se ji takto řešit. Hned si to rozmysleli a žádali o pomoc, kterou dostanou,“ řekl mluvčí úřadu Martin Šalek pro iDNES.cz. Zároveň dodal, že jde o otevřený případ.

„Rodiče spolupracují a je zájem na obou stranách. To je první dobrý předpoklad ke zdárnému konci,“ dodal mluvčí. Zároveň uvedl, že s rodiči jednají pracovníci sociální služby, kteří se s nimi domluvili na převozu dívky do nemocnice.

Do libeňského babyboxu byly od jeho založení před čtyřmi lety odloženy čtyři děti, naposledy šlo o holčičku, která dostala jméno Jiřina.

Zuzanka ale nebyla jediné dítě, které si rodina chtěla na přelomu roku vzít zpět. Jen o pár dní dřív, 29. prosince, byla do babyboxu v mostecké nemocnici odložena dvoutýdenní dívka, která dostala jméno Bára. O tu se podle Hesse později přihlásila její babička.

Podobný případ se stal v březnu 2021 ve Strakonicích. Žena několik dní po odložení syna do babyboxu zkontaktovala dětské oddělení strakonické nemocnice s tím, že jej chce zpět.

Vrácení ale není jednoduchý proces – matka, která dítě odložila, musí genetickými testy dokázat, že jde opravdu o její dítě. O tom, zda je k péči o dítě způsobilá, pak musí rozhodnout orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i soud.

Babyboxy v Česku fungují od roku 2006, vůbec první vznikl v pražském Hloubětíně. Celkem bylo do boxů odloženo 271 dětí, z toho 148 dívek a 123 chlapců. Jen v loňském roce se do babyboxů dostalo deset dětí, pět dívek a pět chlapců.

Celkem je v tuzemsku 88 babyboxů, poslední se otevřel v březnu loňského roku v porodnici v pražském Podolí. Některá starší zařízení jsou nahrazována babyboxy nové generace, které jsou klimatizované a mají automatická dvířka. Takové už fungují například v Plzni či v Litoměřicích.

Cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Ve chvíli, kdy do něj někdo vloží dítě, se zapne vyhřívání a ventilace. Po několika vteřinách se spustí také alarm, který upozorní personál.