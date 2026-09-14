Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun. S takovou navrženou výší nejsou spokojeni politici Motoristů sobě ani SPD a chtějí jeho snížení.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním s ANO a Motoristy řekl, že u inkluze ve školství vidí možnost škrtů za až tři miliardy korun. „Na inkluzi si snad stěžují úplně všichni,“ řekl Okamura při příchodu na Úřad vlády.
Jednání skončilo předčasně, protože jak Babiš, tak Okamura museli jet na Hrad jako dva z držitelů klíčů ke korunovačním klenotům. „Směřujeme k dohodě, jednání bude pokračovat ve čtvrtek ráno,“ řekl Okamura novinářům, než usedl do své limuzíny, která ho odvezla na Hrad.
„Je mou povinností jako ministra školství, abych trpělivě vysvětloval, že pojem zrušení inkluze je pojem nesmyslný. Za prvé, dneska na základních školách máme přes 100 tisíc dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak za prvé upozorňuju, že speciální školy jsou třikrát dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Pokud to někdo potřebuje vysvětlit více krát, jsem připraven,“ hájil minulý týden před novináři inkluzi ministr školství za ANO Robert Plaga.
Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, mluvil dříve o snížení schodku „alespoň“ o 20 miliard korun, ministryně financí Schillerová ale řekla, že změny jsou možné jen v řádu jednotek miliard.
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Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard
Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik uvedl, že návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50 procent. Na jejich zvýšení na 75 procent, s čímž počítá programové prohlášení vlády, totiž není dost peněz.