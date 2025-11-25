Babišův tým nabízí Bémovi důležitý post na Úřadu vlády

Autor: ,
  8:57
Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Web Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše z ANO nabídku. Bém potvrdil, že o ní vážně uvažuje.
Adiktolog a bývalý primátor Prahy Pavel Bém (3. května 2023)

Adiktolog a bývalý primátor Prahy Pavel Bém (3. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Lékař, psychiatr, adiktolog, ale také bývalý politik Pavel Bém. Působí v...
Exprimátor Prahy Pavel Bém (únor 2025)
Pavel Bém jako primátor Prahy na jednání zastupitelstva (16. září 2010)
Pavel Bém na sněmu pražské ODS. V letech 2004 až 2008 byl místopředsedou...
13 fotografií

Informaci o tom, že by se Bém měl stát národním protidrogovým koordinátorem, potvrdilo serveru několik zdrojů z okolí Adama Vojtěcha (ANO), který by se měl vrátit do funkce ministra zdravotnictví. S volbou údajně souhlasil i Babiš.

„Ano, vážně o tom uvažuji,“ uvedl Bém na otázku, jestli dostal od Babišova týmu nabídku a jestli ji přijme. Dvaašedesátiletý psychiatr Bém nyní vede protidrogovou komisi na pražském magistrátu. V 90. letech minulého století vedl meziresortní protidrogovou komisi, z funkce odešel na vlastní žádost kvůli neshodám s tehdejší sociálnědemokratickou vládou.

Protidrogový koordinátor Vobořil končí, radit vládě se závislostmi má však dál

Podle posledního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) by byl Bém dobrou volbou.

„Seděl by mi tam, nehledě na jeho pověst za doby působení v Praze. Pavel Bém má unikátní zkušenosti, já jsem v podstatě na jeho práci navazoval, byl by určitě správnou volbou. Jen nevím, jestli se mu do toho bude chtít, je to místy s prominutím opruz, stále se kolem vás točí alkoholová i jiná lobby,“ cituje server Vobořila. Ten ve funkci protidrogového koordinátora loni skončil, vláda Petra Fialy (ODS) pak nikoho na tuto pozici nejmenovala.

Bém byl od roku 1998 starostou Prahy 6, poté v letech 2002 až 2010 pražským primátorem. Byl také místopředsedou ODS a v roce 2008 neúspěšně kandidoval na šéfa strany. Server připomíná, že podle později zveřejněných odposlechů Bém jako primátor hlavního města udržoval vztahy s lobbistou Romanem Janouškem, který přes něj a další úředníky ovlivňoval dění na magistrátu. Kvůli tomu měl Bém na čas pozastavené členství ve straně. V roce 2013 se z politiky stáhl.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Přímý přenos
Karel Řehka (9. dubna 2025)

Vedení české armády v úterý na každoročním velitelském shromáždění představuje priority rozvoje i hlavní úkoly pro příští rok. S úvodními projevem vystoupil náčelník generálního štábu Karel Řehka....

25. listopadu 2025  8:35,  aktualizováno  9:32

Američané jednají s ukrajinskou a ruskou delegací v Emirátech

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v pondělí přijel do Abú Zabí, aby tam jednal se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací v rámci snah USA ukončit...

25. listopadu 2025  9:30

Solární energie je na vzestupu. Výroba fotovoltaiky letos narostla o více než třetinu

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Solární energetika roste, zejména díky stávajícím solárním parkům, ale i nově vystavěným elektrárnám. Sluneční elektrárny letos zatím vyrobily takové množství energie, která by pokryla roční spotřebu...

25. listopadu 2025  9:23

Babišův tým nabízí Bémovi důležitý post na Úřadu vlády

Adiktolog a bývalý primátor Prahy Pavel Bém (3. května 2023)

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Web Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného...

25. listopadu 2025  8:57

Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a...

25. listopadu 2025  8:55

Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)

Situace na českých silnicích opět komplikuje sníh. Nejzávažnější komplikace jsou tradičně na Vysočině, kvůli novému sněhu jsou tam kluzké silnice, provoz brzdí uvízlé kamiony a převrácená cisterna....

25. listopadu 2025  8:08,  aktualizováno  8:48

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Kreml poslal drony na Kyjev, zabil šest lidí. Ukrajina útočila na jihu Ruska

Sledujeme online
Následky ruského náletu na kyjevský obytný dům. (25. listopadu 2025)

Nejméně šest lidí přišlo o život a několik dalších utrpělo zranění při ruském útoku na Kyjev a okolí, informovaly ukrajinské úřady. Ruští regionální činitelé o něco dříve informovali o třech zabitých...

25. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:29

ANO, SPD a Motoristé schválí seznam jmen do vlády. Kdo v ní může být?

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...

Koalice ANO, SPD a Motoristů na zasedání koaliční rady, které se má uskutečnit v Průhonicích, potvrdí seznam kandidátů do vlády, kterou chce sestavit vítěz voleb Andrej Babiš. Budoucí kabinet má mít...

25. listopadu 2025  6:15,  aktualizováno  8:20

Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow

Hudebník, skladatel a producent Jan P. Muchow

Po devatenácti letech se s novým singlem Moon Sun Anything vrací na scénu kapela The Ecstasy Of St. Theresa. Skladatele, producenta a tvůrčího ducha kapely Jana P. Muchowa a zpěvačku Kateřinu...

25. listopadu 2025  8:13

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Nástrahy pro děti ve škole i v poradně. Rozhodují o nich nejednotně, říká analytik

Premium
ilustrační snímek

Pokud má rodič podezření na poruchu chování, pozornosti nebo učení, může s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Doporučení může dát i učitel nebo lékař. „Diagnostika v poradnách je...

25. listopadu 2025

Zemřela jedna z posledních pamětnic rasového masakru v Tulse, bylo jí 111 let

Jedna z posledních pamětnic rasového masakru ve městě Tulsa v Oklahomě Viola...

Viola Fletcherová, jedna z posledních přeživších rasového masakru v oklahomské Tulse, zemřela ve věku 111 let. Svá poslední léta zasvětila hledání spravedlnosti pro oběti útoku bílého davu na...

25. listopadu 2025  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.