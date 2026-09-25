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Babišovu vládu čeká necelé dva týdny před volbami hlasování o nedůvěře

Josef Kopecký
  5:25
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...

Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení návrhu státního rozpočtu na rok 2027. (21. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Andrej Babiš (ANO),...
Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Andrej Babiš. (21 září 2026)
Jan Grolich, Marian Jurečka a Jana Filipovičová na tiskové konferenci...
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Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice. Lídři ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 společně představí postup při snaze sesadit vládu ANO, SPD a Motoristů sobě.

Očekává se, že v pátek odevzdají návrh na mimořádnou schůzi Sněmovny předsedovi dolní komory parlamentu a SPD Tomio Okamurovi, který musí schůzi svolat v co nejbližším termínu. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít už příští týden. Podle informací iDNES.cz by to mohlo být již v úterý, tedy vzápětí po víkendu prodlouženém tentokrát o Den české státnosti, státní svátek, který připadá na 28. září.

„Vláda dělá kroky, které nás významně zadluží do budoucna. Musíme využít všechny možné kroky,“ řekl předseda lidovců Jan Grolich, který jako první snahu opozice vyjádřit vládě nedůvěru, před necelými třemi týdny ve Sněmovně oznámil.

Vláda navrhuje státní rozpočet na příští rok se schodkem 386 miliard korun, což by byl druhý nejvyšší schodek v historii České republiky

Pro strany sněmovní opozice bylo snadné sehnat 50 hlasů potřebných pro vyvolání mimořádné schůze s hlasováním o nedůvěře kabinetu. K tomu, aby byly při svém snažení úspěšné, by potřebovaly na svou stranu získat alespoň devět současných vládních poslanců. K vyjádření nedůvěry je totiž potřeba nejméně 101 hlasů. Opozice má ale jen 92 poslanců z 200.

„Vláda neplní ani své programové prohlášení. Schodek do tří procent HDP, jak to měli v programovém prohlášení, nesplní ani náhodou. Dává tak smysl pevnost vlády vyzkoušet. Připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnané rozpočty a výsledkem je, že akorát přikyvují Andreji Babišovi při šíleném zadlužování. To hlasování jim dá šanci na únik z vlády,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Prvnímu a neúspěšnému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda ANO, SPD a Motoristů odolala počátkem února. Podnětem k vyvolání mimořádné schůze byl konflikt mezi Motoristy sobě a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o se uskutečnilo dvacátý den potom, co získala Babišova vláda důvěru.

Z dosavadních 21 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za celou dobu samostatné České republiky jen jeden. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru kabinet premiéra za ODS Mirka Topolánka.

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