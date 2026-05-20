Babišovi se nelíbí návrh koncepce armády. Kdo pojede na summit NATO, určí vláda 8. června

O tom, kdo má na summit jet, se delší dobu s vládou pře prezident Petr Pavel. V minulosti se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce prezidenta a byl dříve předsedou Vojenského výboru NATO.
Prezident argumentuje tím, že na summity NATO dříve jezdil prezident v rámci dělby moci s vládou, i tím, že je vrchním velitelem ozbrojených sil a podle Ústavy České republiky zastupuje zemi navenek.
Premiér Babiš říká, že výdaje na obranu země by měl na summitu NATO obhajovat kabinet. Představitelé vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě proto dosud dávali najevo, že by na summit NATO do Ankary měli jet premiér, ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka a ministr obrany.
Ministra Zůnu také předseda vlády ve středu požádal, aby začal připravoval mandát delegace.
Dvě procenta HDP na obranu nejsou letos jistá
Babiš také po jednání na ministerstvu obrany se Zůnou řekl, že neumí říci, že se letos Česká republika dostane na 2 procenta HDP výdajů na obranu.
