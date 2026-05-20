Babišovi se nelíbí návrh koncepce armády. Kdo pojede na summit NATO, určí vláda 8. června

Josef Kopecký
Aktualizujeme   11:03
Premiér Andrej Babiš není spokojen s návrhem koncepce výstavby obrany, který chystá ministr obrany za SPD Jaromír Zůna. Babiš se kvůli koncepci vypravil ve středu dopoledne na ministerstvo obrany. „Plánovat do roku 2040 jen 32 tisíc vojáků, s tím určitě nejsem spokojen,“ řekl Babiš. Nyní má podle něj česká armáda 25 750 vojáků. O složení delegace na summitu NATO rozhodne vláda 8. června.

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na ministerstvu obrany. (25. března 2026) | foto: Ministerstvo obrany

O tom, kdo má na summit jet, se delší dobu s vládou pře prezident Petr Pavel. V minulosti se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce prezidenta a byl dříve předsedou Vojenského výboru NATO.

Prezident argumentuje tím, že na summity NATO dříve jezdil prezident v rámci dělby moci s vládou, i tím, že je vrchním velitelem ozbrojených sil a podle Ústavy České republiky zastupuje zemi navenek.

Premiér Babiš říká, že výdaje na obranu země by měl na summitu NATO obhajovat kabinet. Představitelé vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě proto dosud dávali najevo, že by na summit NATO do Ankary měli jet premiér, ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka a ministr obrany.

Ministra Zůnu také předseda vlády ve středu požádal, aby začal připravoval mandát delegace.

Dvě procenta HDP na obranu nejsou letos jistá

Babiš také po jednání na ministerstvu obrany se Zůnou řekl, že neumí říci, že se letos Česká republika dostane na 2 procenta HDP výdajů na obranu.

Aktualizujeme.

Schillerová: Že mi říkají „Dlužena“? Jsou to zoufalci

Babišovi se nelíbí návrh koncepce armády. Kdo pojede na summit NATO, určí vláda 8. června

