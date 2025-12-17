Babišova vláda požádá Sněmovnu o důvěru 13. ledna, potvrdil Okamura

„Zahájení bodu důvěry vládě bude v úterý 13. ledna. Schůze bude začínat v 11:00,“ uvedl Okamura. Nejprve ale podle něho poslanci projednají doporučení ministerstvu financí, aby vyplatilo volební příspěvek stranám a hnutím, které získaly v letošních sněmovních volbách nad 1,5 procenta hlasů.
Peníze dostanou podle počtu odevzdaných hlasů. Půjde zřejmě o víc než půl miliardy korun.
Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat Sněmovnu o důvěru do 30 dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet tento týden v pondělí. Předseda Sněmovny musí podle jednacího řádu zařadit žádost na program nejbližší schůze pléna.
Aby kabinet získal důvěru, musí pro ni hlasovat nadpoloviční většina přítomných poslanců. Koalice ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů.